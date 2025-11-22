Allanamientos y secuestro de motos por picadas en Ingeniero Luiggi y Parera

La policía realizó –el miércoles- varios allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Ingeniero Luiggi y Parera, en el marco de una investigación judicial liderada por la Jueza de Control, Ana Laura Ruffini, de la II Circunscripción Judicial.

Los operativos fueron realizados por personal policial de varias localidades -incluyendo Parera, Ralicó, Ingeniero Luiggi, Embajador Martini y Maisonave- con el objetivo de sancionar las picadas y el uso irresponsable de motocicletas en la vía pública.

En Parera, se efectivizaron cuatro allanamientos en la planta urbana, donde se secuestraron tres motocicletas que presentaban modificaciones y alteraciones en sus sistemas de escape y carburadores, mientras que una motocicleta se dio a la fuga al percatarse del movimiento policial.

Esa cuarta moto fue secuestrada -en horas de la noche-, cuando los padres del menor que conducía el rodado, la entregaron de forma voluntaria.

Los involucrados fueron notificados a disposición de la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas de la II Circunscripción Judicial.

La investigación continúa para esclarecer los hechos y prevenir la realización de picadas en la zona.



PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía provincial se reitera que las “picadas” y maniobras peligrosas no son un juego, sino conductas que pueden terminar en lesiones graves o muertes evitables. Además de ser un delito, estas prácticas afectan a la comunidad, generan riesgo en la circulación urbana y exponen a jóvenes y terceros a consecuencias irreparables.

La seguridad vial es una responsabilidad colectiva. Cada llamado al 101, cada denuncia y cada intervención policial contribuyen a evitar siniestros y resguardar la vida en la vía pública.

El Gobierno provincial sostiene una política activa de prevención, control y concientización para desalentar este tipo de conductas, reafirmando que el uso responsable de la moto es una cuestión de seguridad pública.