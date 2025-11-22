APA financió la limpieza de canales pluviales en Hilario Lagos

Con financiamiento del Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagues Pluviales (Programa Promanca) de la Administración Provincial de Agua (APA), se financió la limpieza de los canales a cielo abierto para prevenir inundaciones, asegurar un desague rápido y eficaz del exceso de agua y evitar daños a infraestructuras y propiedades.

El intendente municipal, Osvaldo Carrizo, remarcó la importancia de mantener limpios los canales pluviales “para que el flujo de agua corra y hasta el momento no tuvimos problemas. “Con el apoyo de la APA hemos logrado una limpieza general de los desagües del pueblo, realmente estamos bien con este tema”, afirmó.

“Lo ideal es una limpieza anual. Si llueve seguido se limpia prácticamente solo el canal, pero cuando pasa un tiempo sin lluvia por ahí se caen ramas. Tenemos la zona oeste de la localidad que tiene un problemita, que en otra oportunidad se nos inundaron varias casas y no queremos que suceda”, agregó.

El jefe comunal puntualizó que “son alrededor de 3.300 metros los que se han limpiado y desmalezado. El trabajo que se realizó es muy bueno, hay partes muy profundas como de cinco metros en una loma”.

Por último, expresó el agradecimiento al Gobierno provincial «por el apoyo y la colaboración permanente, colabora con nosotros, trabajamos muy tranquilos porque el respaldo se siente”. “El Estado está presente como dice el Gobernador”, cerró.