Cuatro empresas cotizaron para repavimentar las rutas provinciales 1 y 4

Con el objetivo de modernizar y preservar la infraestructura vial, el Gobierno de La Pampa licitó una obra de repavimentación y mejora integral de las rutas provinciales N° 1 y N° 4. El presupuesto oficial actualizado a octubre asciende a $ 19.374 millones y el plazo de ejecución abarca los períodos 2026, 2027 y 2028, según disponibilidad presupuestaria. La intervención permitirá recuperar corredores clave para la conectividad del norte y el centro provincial, que hoy registran un aumento del tránsito debido al deterioro de rutas nacionales.

El acto de apertura de ofertas se realizó en el auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad, con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el presidente de Vialidad, Rodrigo Cadenas; el ingeniero jefe, Santiago Chaer; y representantes de las empresas oferentes.



Presentaron propuestas cuatro firmas: Jubete S.A; Cleanosol SAICFI: ; Vial A S.A. y Ribeiro SRL.



Las ofertas quedaron ahora bajo evaluación técnica y económica de la Dirección Provincial de Vialidad.



Corredores fundamentales para la región



Los tramos incluidos en la obra son:

-Ruta Provincial N° 1, desde Ruta Nacional 188 hasta General Pico.

-Ruta Provincial N° 4, desde Ruta Provincial N° 1 hasta Meridiano V.



Las autoridades remarcaron que estos corredores funcionan actualmente como vías alternativas ante el deterioro de las rutas nacionales, incrementando su tránsito y la necesidad de intervención provincial.

MAYOR CIRCULACIÓN



El ministro Intronati destacó que mantener en condiciones adecuadas la red vial “es de suma importancia, porque debemos brindar a los usuarios rutas seguras y transitables”. Además, recordó que el volumen de circulación aumentó “como consecuencia del deterioro de las rutas nacionales”.



También subrayó que el Estado pampeano “con mucho esfuerzo, continúa invirtiendo para responder a las necesidades de quienes utilizan las rutas por razones sociales, productivas, económicas, de salud o turismo”, reafirmando el compromiso del Gobierno con la conectividad territorial.



TRES ETAPAS DE INTERVENCIÓN



El plan de trabajo contempla una mejora integral dividida en tres fases:



1) Reparación inicial

Se realizará tratamiento de baches y bordes, bacheo profundo en zonas críticas, corrección de huellas con microaglomerado en frío, refuerzos en sectores deteriorados, y fresado con reposición de asfalto en caliente en puntos específicos.



2) Nueva capa de rodamiento

Se aplicará una capa uniforme de microaglomerado en frío, con un ancho final de 6,70 metros, que ofrecerá mayor adherencia, impermeabilidad y una superficie de rodamiento más segura y confortable.



3) Obras complementarias

Incluyen terraplenado y perfilado de banquinas, mejoras en el escurrimiento pluvial, zonas seguras de detención y señalización horizontal termoplástica reflectante.



La obra incorpora 12 meses de garantía y se enmarca en el plan provincial de conservación y modernización de la red vial, una política sostenida que apunta a fortalecer la seguridad, la conectividad y el desarrollo productivo en todo el territorio pampeano.