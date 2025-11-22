El Parque Acuático de Winifreda tiene una nueva atracción: habilitaron un lago artificial

El Parque Acuático de Winifreda abrió –este fin de semana largo- sus puertas, y quedó habilitada una nueva atracción: un lago artificial de más de 100 metros de largo por más de 30 metros de ancho. El espejo de agua está ubicado al costado de las piletas y toboganes.

Los trabajos se ejecutaron en las últimas semanas para contar con esta atracción durante este fin de semana largo. El pozo se realizó con una excavadora y se recubrió con bentonita “para no perder el agua”, explicó la intendenta Adriana García en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz.

“No es muy profundo porque el sector más hondo debe tener 1,20 metros y permitirá la navegación de un botecito y veremos si la calidad del agua nos permite colocar algunas plantas de agua”, explicó la jefa comunal.

“Quedó muy lindo el lago artificial y es un atractivo más para el Parque Acuático, para que sea más agradable y convoque a los turistas para pasar el día”, destacó.

PROMOCIÓN

“Cuando vengas a visitarnos, vas a poder verlo y recorrer sus alrededores antes de entrar al parque”, destacaron en las redes sociales al promocionar la nueva obra en uno de los parques más visitados durante los veranos en la provincia.

Los horarios de apertura serán los sábados, domingos y feriados, de 12 a 19 horas, y el valor de la entrada es el siguiente: de 0 a 4 años entran gratis. De 5 a 11 años deben pagar 10 mil pesos; y de 12 años en adelante: 15 mil pesos.

El Parque cuenta con servicio de camping, parrillas, duchas, proveeduría y también con un hostal para alojarse. Para consultas y reservas e información general, comunicarse al número de teléfono (2333) – 407901. Para las delegaciones, (2333) 414848. Y el hostal, (2333) 404134.