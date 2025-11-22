Georgalos suspenderá trabajadores por el derrumbe de las ventas

A un mes para las fiestas, la empresa Georgalos que, entre otras cosas, produce el clásico Mantecol, anunció que arrancará con un esquema trimestral de suspensiones en su planta de Victoria, medida que afectará a más de 600 trabajadores de la planta de Victoria. Apuntan contra la saturación de productos provenientes de Brasil para las fiestas.

Según la empresa, la decisión surge a partir de un drástico derrumbe en las ventas. Pero en el sector también hacen acuse de recibo del golpe que representa el ingreso de productos alimenticios provenientes de Brasil, que saturan el mercado argentino a partir de la apertura de importaciones por parte del gobierno de Javier Milei.

Las suspensiones se aplicarán en grupos de 80 trabajadores por el lapso de 15 días cada uno. Durante el periodo de suspensión, los trabajadores sufrirán una reducción del orden del 25 por ciento de sus salarios.

Por lo pronto, la empresa manifestó al gremio alimenticio el compromiso de no avanzar con despidos mientras dure el esquema de suspensiones rotativas, pero el interrogante se abre a partir de lo que suceda cuando expire esta medida.

Al conocerse la medida, la Comisión Interna convocó una protesta en la entrada del establecimiento ubicado en el norte del conurbano.

El gremio expresó su «repudio y rechazo al plan de suspensiones indiscriminadas que quiere llevar adelante la empresa perjudicando la estabilidad laboral y los salarios de los 600 trabajadores de la fábrica».