La DNV cobró peaje a peregrinos de Misiones: «La libertad, bien, gracias», cruzó  Villarruel a Caputo

Victoria Villarruel salió a cruzar a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) luego de que cobraran un canon a la Iglesia de Misiones por una peregrinación a la vera de la ruta 12, que está abandonada.

El sacerdote Leonardo Cuenca, de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, fue quien reveló que les habían cobrado por peregrinar, un acto de fe que la Iglesia realiza desde hace dos milenios.

El obispo de Posadas, monseñor Juan Martínez, dijo que la medida no tiene antecedentes. En efecto, en el año 326, los feligreses que peregrinaron a Jerusalén junto a Helena de Constantinopla en busca del Santo Sepulcro, jamás habían de imaginar que muchos años después, delante del pelotón de anuncios mediáticos sobre la baja de impuestos, un gobierno libertario les cobraría sólo por mover sus pies.

«En el país de la libertad, hoy, por primera vez en 24 años, hemos tenido que pagar un arancel de más de medio millón de pesos al Estado Nacional para poder peregrinar sobre la ruta 12, una ruta abandonada, donde la selva avanza y los carteles están invadidos por árboles y monte», dijo el Padre Cuenca, con una aguda crítica al estado de la obra pública.

La vicepresidenta tomó el reclamo de la Iglesia como propio y se expresó de manera enfática contra el director del organismo vial, Marcelo Jorge Campoy, que depende de Luis «Toto» Caputo.

«El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez. Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias», dijo Villarruel.

De ese modo, la propia vicepresidenta se mofó del nombre del partido de su gobierno. Con eso se ganó el ataque de los trolls libertarios.

«Perfecto, bájate el sueldo y que con eso se financie parte de todos las peregrinaciones ¿o pretendes qué paguemos nosotros?», le respondió Dumas, el troll.

«Mi sueldo está congelado hace 2 años. Ese recurso no les sirve. Tampoco recibo fondos reservados», dijo Villarruel, en referencia a los fondos de la SIDE que depende de Santiago Caputo y que siempre se asociaron al financiamiento de las milicias digitales de Milei.