Lanús le ganó en penales a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana

Lanús le ganó 5-4 en los penales a Atlético Mineiro de Brasil, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario en Paraguay, y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025.

En el partido disputado en el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya de Asunción, ninguno de los dos pudo romper el cero en un encuentro sumamente friccionado y parejo.

En los penales, el arquero Nahuel Losada se lució conteniéndole sus remates a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo. Para Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson mientras que erraron Walter Bou y Lautaro Acosta.

En cambio, para Atlético Mineiro, anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander.

Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino conquistó la segunda Copa Sudamericana de su historia, tras la ganada en 2013 ante Ponte Preta de Brasil. En lo inmediato, Lanús enfrentará el miércoles a las 21.30 horas a Tigre en el estadio Néstor Díaz Pérez por los octavos de final del Torneo Clausura.

Por su parte, el equipo de Jorge Sampaoli pondrá sus ojos en el Brasileirao donde está undécimo con 42 puntos, a 9 de zona de Copa Libertadores. El próximo domingo, visitará al Fortaleza en el estadio Castelao.

FRICCIONADO

En un encuentro sumamente friccionado acorde a lo que se espera de un partido definitorio, el ´Granate´ fue un poco más que los brasileños en el primer tiempo, presionando la salida y estando firme en la defensa ante los avances por los costados de los extremos Rony y Dudu.

Sin embargo, la más clara en la primera parte la tuvo Atlético Mineiro a los 26 minutos cuando, tras una mano de Eduardo Salvio en el vértice derecho del área de Lanús, el mediocampista Bernard se hizo cargo de un tiro libre que se estrelló en el palo y salió hacía el lateral.

En el complemento, Atlético Mineiro fue más. Si bien no llegó a lastimar a la última línea de Lanús, el equipo brasileño fue quién dominó los hilos del segundo tiempo con un ´Granate´ que fundió físicamente ante una agobiante tarde de calor en Asunción.

Ya en el tiempo extra, el cansancio se apoderó de ambos equipos que hicieron lo que pudieron y terminaron llevando el partido a los penales, lugar donde el arquero Nahuel Losada se lució con sus voladas para darle la tercera copa internacional de la historia a Lanús.