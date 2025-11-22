Para Araucanía 2025: La Pampa estuvo “ahí” de ganar las competencias en Punta Arenas

La Selección de La Pampa ocupó el segundo puesto en el medallero con un total de 65 preseas, en la cuarta edición de los Juegos Binacionales de Para Araucanía 2025, que finalizaron -este viernes- en Punta Arenas (Chile). Las competencias reunieron a más de 500 personas con discapacidad, que compitieron en atletismo y natación.

El acto de clausura en el Gimnasio Fiscal se concretó anoche con la presencia de los atletas, entrenadores y funcionarios, entre ellos el subsecretario de Deportes de Pampa, Ceferino Almudévar, quien además de asistir a las competencias participó de la última reunión con vistas a los Juegos de la Araucanía que se realizarán en diferentes localidades pampeanas desde el próximo 6 de diciembre.

La Pampa, cuyos deportistas regresan este sábado en avión hasta Buenos Aires, se mantuvo primera hasta casi el final de la jornada cuando Río Negro la superó por muy poco, llevándose el primer lugar con 75 medallas, de las cuales 45 de oro, 22 de plata y ocho de bronce. Los y las pampeanas ocuparon el segundo puesto, con 65 medallas, 45 de oro, 15 de plata y 5 de bronce, y tercero fue Bío Bío con 66, 44 de oro, 15 de plata y siete de bronce.

Cuarto fue Chubut con 68 preseas (43-16-9), quinto Santa Cruz con 58 (41-13-4), sexto Neuquén con 68 (39-22-7), séptimo Araucanía con 40 (34-2-4), octavo Tierra del Fuego 65 (30-21-14), noveno Magallanes con 42 (18-18-6), décimo Los Lagos con 26 (15 oro-11 plata), undécimo Los Ríos con 30 (12-13-5), decimosegundo Ñuble con 26 (9-9-8) y decimotercero Aysén con 12 (8-2-2).

EQUIPOS

El equipo de La Pampa en natación estuvo integrado por Santiago González, Benjamín Yael Sáez, Luis Ramón González, Esteban Emiliano Gómez, Bautista Bal, Isabella Campagno Girabel, Iara Rocío Fernández, Milagros Mercedes Sosa y Débora Becerra. En atletismo, por Ian Marco Echegaray, Pablo Aznarez, Eric Luis Blanco Hostein y Jasiel Yoel Medrano, Yamil Alexander Alfonso, Maximiliano Vaquero, Leticia Alejandra Molina, Romina Recuero, Tamara Batista, Estefanía Pilar Cardoso Ubeda, Melisa Ayala y Guillermina Corrales.



RESULTADOS DEL VIERNES

La Pampa volvió a sumar medallas este viernes. En atletismo femenino, Melisa Ayala se quedó con el oro al vencer en lanzamientos de jabalina, en categoría sordos e hipoacúsicos; Guillermina Corrales se impuso en 800 metros, categoría ciegos y disminuidos visuales; Jacqueline Batista (clase 36) dominó en los 200 metros.

Stefanía Cardoso Ubeda (C-46) ganó la medalla de plata con el segundo lugar en 200 metros; al igual que Leticia Molina (C-54) en lanzamiento de jabalina.

En atletismo masculino, en ciegos y disminuidos visuales, Maximiliano Vaquero (C11) ganó el oro al triunfar en los 800 metros; Jasiel Medrano (C-15) también brilló con el primer lugar en esa distancia. Juan Pablo Aznarez (C-46) fue primero en lanzamiento de jabalina.

En esta misma prueba, Eric Luia Blanco (C-20) fue segunda. Ian Marco Echegaray (C-41) se impuso en lanzamiento de jabalina. Por último, Yamil Alfonso (C-20) quedó cuarto en los 200 metros y quinto en los 100.



NATACIÓN

En las pruebas de natación rama femenina, Iara Fernández (motor PC-C46) conquistó la presea dorada al vencer en los 200 metros espalda; y Milagros Sosa (motor-PC-S7) fue segunda en los 25 metros espalda. En natación masculina, Santiago González (motor PC C-S1) fue medalla de oro al ganar en los 25 metros espalda; Luis González también fue oro en 25 metros espalda, en la categoría ciegos y disminuidos visuales. Benjamín Sáez (intelectuales C-S14) ganó en 25 metros espalda; Y Bautista Bal (C-S21) obtuvo la presea de plata en los 100 metros espalda.