Pre Federal Pampeano: All Boys le sacó el invicto a Ferro en General Pico y es el nuevo líder

Concluida la 18° fecha del Pre Federal Pampeano, la noticia destacada fue que All Boys de Santa Rosa logró quitarle el invicto a Ferro Carril Oeste de General Pico, y Sportivo Independiente volvió al triunfo en “El Gigante de la Avenida”.

El partido más atractivo de la fecha se disputó -el jueves- en el Colosito de Barrio Talleres, donde All Boys logró un impresionante triunfo de visitante y trepó a la cima de la tabla de posiciones. Los capitalinos vencieron 64 – 75. En el conjunto local se lució Valentín Campano con 26 puntos y 4 rebotes; En el auriazul, Thiago Dasso volvió a ser la figura con 19 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.



La competencia continuó el viernes. Estudiantes recibió a Pico FC y lo venció sin sobresaltos por 97-46. Pedro Boccardo fue el más destacado para el Celeste, con 19 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias; y en el Decano, Teo Rusconi aportó 15 puntos y 4 rebotes.



En el Gigante de la Avenida, Sportivo Independiente logró recomponerse de su caída en Santa Rosa la fecha anterior y lo hizo de manera contundente: 116-48 sobre General Belgrano. La figura fue el juvenil Manolo Fernández con 24 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias; y en el tricolor se destacó Matías Rigol con 12 puntos y 3 rebotes.



En el sur de la provincia, Centro Rincón Vasco recibió a Sportivo Realicó en General Acha. El visitante fue letal y cerró el partido con una victoria por 54-85. Nicolás Acuña fue el más destacado para los vascos con 16 puntos y 3 rebotes; y en los rojinegros, Camilo Bonino aportó 23 unidades, 2 rebotes y 1 asistencia.



En el Socios Fundadores se vivió un verdadero partidazo entre Juventud Unida y Argentino de Trenque Lauquen, donde “el león” se impuso en tiempo suplementario por 84-90. Los parciales fueron (24-25), (16-11), (12-23), (25-18) y en el suplementario (7-13). Entre los destacados, Alexis Benítez aportó 23 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias para el local; mientras que la figura determinante de Argentino fue Julián Roumec, con 32 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias.