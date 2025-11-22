Scioli presentó en el CFT una yerba mate con su apodo: «Pichichi“

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, protagonizó un momento de humor en la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT) en la que presentó una yerba que con su apodo, “Pichichi”, con un envase naranja, el color de la camiseta del club de fútbol “La Ñata” en el que jugo varios años.

Precisamente “Pichichi” es un apodo que nació en el ambiente del fútbol -así se denomina en España al máximo goleador de cada año- por ser el máximo anotador del Club Villa la Ñata, un sobrebombre con el que desde entonces fue conocido en la actividad política.

El funcionario, según pudo saber Noticias Argentinas, sorprendió a la audiencia obsequiando paquetes naranjas de su marca, y se justificó expresando que, si el astro del futbol Lionel Messi “tiene su propia yerba, por qué no la puedo tener yo”.

Scioli aclaró que la yerba “Pichichi”, elaborada en Misiones, no es un producto comercial ni se encuentra a la venta, sino que es fabricada en cantidades limitadas para servir como obsequio institucional o souvenir.

El momento de humor se completó cuando mostró el reverso del paquete de yerba, que lleva en grandes letras el eslogan “Se te fue la mano”, una alusión al accidente que sufrió en 1989 en el río Paraná, en su época de motonauta, a causa del cual perdió parte de su brazo derecho.

Con anterioridad, el funcionario ya había regalado yerba “Pichichi” al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, durante una visita a Paraná, y al ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes, Abdulla bin Touq Al Marri, durante una visita a Dubái.