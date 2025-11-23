Alvear FC se consagró campeón del Torneo Provincial 2025 y alcanzó el tetracampeonato

Alvear FC derrotó All Boys en el estadio Ramón Turnes de Santa Rosa, en la definición por penales, y se consagró campeón del Torneo Provincial 2025. En el tiempo reglamentario venció 2 a 1 el equipo capitalino, e igualó la serie porque los azules triunfaron en el partido “de ida” por 1 a 0. En la definición desde los doce pasos, el arquero Lucas Santucho se convirtió en la figura, atajando dos penales, para que Alvear FC se imponga 4 a 3 y se convirtiera en uno de los más ganadores de la competencia con 4 títulos.

Con una importante cantidad de público se disputó el partido definitorio de la competencia interligas, en el estadio de la Avenida Spinetto de la capital pampeana.

Los alvearenses se pusieron en ventaja, a los 36 minutos, con un gol de Gabriel Flores de penal, y estiraron la ventaja en el tanteador.

En el complemento, All Boys con pocas ideas, llegó al empate a los 35 minutos con un disparo de Federico Ihitsague. Y cuando parecía que los norteños se llevaban el cuarto trofeo en el tiempo reglamentario, a los 48 apareció Agustín Servetto para conectar un cabezazo, darle el triunfo a los alboyenses y forzar la definición por penales.

PENALES

En los penales el arquero alvearense Lucas Santucho se convirtió en la figura excluyente, para darle el triunfo por 4 a 3 al equipo campeón de la Liga Pampeana de Fútbol.

Santucho le atajó los disparos a Mirko Parasole y Ramiro Fredes, y anotaron los snatarroseños Guilano Guinchenao, Tomas Arzer y Agustín Servetto.

Mientras, que para los azules anotaron todos los ejecutares: Esteban Betanzo, Yael Ferreyra, Gabriel Flores y Axel Bertaiana.