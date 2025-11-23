Desplante: Jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo de espaldas en el ingreso de Rosario Central

Los jugadores de Estudiantes de La Plata protagonizaron un tenso momento, al cumplir con el tradicional pasillo pero dándole la espalda a los jugadores de Rosario Central, en la previa del inicio correspondiente a los los playoffs del Torneo Clausura. El repudio fue por el título que le otorgó -esta semana- la AFA.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando la AFA designó (palabras utilizadas por ellos mismos) a Rosario Central como Campeón de Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

En este contexto, Estudiantes fue uno de los clubes que expresó en las redes sociales su repudio ante esta situación, a lo que la AFA contestó obligando a sus jugadores a hacer un pasillo para Rosario Central, cuyos jugadores y dirigentes se encuentran en una realidad paralela en la que sienten orgullo por este título inventado.

Estudiantes aceptó el pedido de la AFA, pero con una verdadera declaración de guerra: sus jugadores le dieron la espalda a los de Rosario Central.