Intentó separar una pelea y el hermano lo apuñaló en Santa Rosa

Patrullero policia lapampa santarosa 20mayo2023

Un joven quiso intervenir en una pelea de su hermano y sufrió una herida de arma blanca en la zona lumbar. La víctima está fuera de peligro y el episodio no reviste mayor gravedad. Asimismo, el supuesto autor del ataque fue notificado en una causa. 

Un chico menor de edad llegó por sus propios medios al hospital «René Favaloro» este domingo alrededor de las 5 horas, con una herida de arma blanca en su zona intercostal. El adolescente, de 17 años, relató que se encontraba en una fiesta privada en un domicilio de la calle Alemania y su hermano empezó a pelearse con otro sujeto, publicó el diario La Arena.

Ante esta situación, el joven intentó intervenir en la riña y fue apuñalado por su propio hermano. 

En el nosocomio, según informaron fuentes policiales, el chico fue sometido a una tomografía y se constató que presentaba una herida de 3 cm. en el lado derecho de su zona lumbar. «No reviste gravedad», aclararon los voceros oficiales. 

La policía demoró al supuesto autor de la herida y hermano del damnificado, quien tiene 19 años de edad. 

Los uniformados le tomaron declaración al menor herido, quien fue asistido pro su progenitora y decidió no iniciar ninguna acción penal. No obstante, se inició una investigación preliminar y en horas de la mañana de hoy el joven de 19 años fue notificado. La causa será girada a la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas. 

