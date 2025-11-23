Liga Argentina de Básquet: Provincial le sacó el invicto a Pico FC en General Pico

Ante un gran marco de público, el elenco rosarino impuso condiciones y derrotó 74-68 a Pico FC, arrebatándole el invicto al equipo pampeano en el Parque Ángel Larrea de General Pico.

Los primeros diez minutos de juegos fueron físicos, parejos y disputados. En el local, Rodrigo Sánchez se destacó con ocho unidades. Pero en la visita, Barahona fue determinante y con 10 puntos, le dio la ventaja a Provincial por 19-17.

En el segundo cuarto, los rosarinos manejaron nuevamente los hilos del encuentro e impusieron condiciones. En el Decano, hubo buenos momentos de Bonfigli y Mainoldi. Sin embargo, Adrián Boccia fue imparable y anotó doce tantos para que Provincial se vaya al descanso arriba 45-34.

En el tercer cotejo se mantuvo la supremacía de la visita. A pesar de algunos destellos de Rodrigo Sánchez y Manuel Peyronnet, Abraham Barahona fue decisivo nuevamente y con dos triples de Gerbaudo, Provin mantuvo la distancia y cerró el cuarto 61-49 a su favor.

En los últimos diez minutos, Pico FC cambió la cara y salió en busca de achicar la distancia en el marcador. A falta de dos minutos, Bonfigli anotó un libre que acercó al local a cinco unidades, pero los dirigidos por Esteban Gatti cerraron el juego de manera muy inteligente siendo efectivos desde la línea de libres y con defensas muy sólidas. El resultado final fue 74-68 para Provincial.