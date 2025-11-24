Cederán inmuebles a cuatro comunas del norte pampeano

En la última sesión de la Cámara de Diputados, se aprobó la ley donde se transfiere, a título gratuito, a la Municipalidad de Alta Italia un inmueble propiedad del gobierno de La Pampa, fue aprobada por unanimidad. Lo mismo ocurrió con la ley por la que se propicia la transferencia de dominio, también a título gratuito, de un inmueble de titularidad provincial a favor de la Comisión de Fomento de Maisonnave.

La resolución que solicita al Poder Ejecutivo analizar la posibilidad de incluir en el Presupuesto 2026 la obra de ampliación y/o refacción del Centro de Salud de Atención Primaria de La Humada, fue aprobada por unanimidad.

En tanto, la ley por la que se transfiere, a título gratuito, a favor de la Municipalidad de Intendente Alvear un inmueble propiedad del gobierno provincial, para desarrollo estratégico, obtuvo su aprobación por unanimidad. Lo mismo ocurrió con la ley que propicia la transferencia de dominio, también gratuita, a la Municipalidad de Conhello, del inmueble de titularidad provincial.