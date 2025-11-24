En China, presentaron un camión inteligente para impulsar la transformación ecológica

China desarrolló un nuevo tipo de camión pesado eléctrico inteligente, denominado «Sistema de Transporte Automotor Electrificado Zhidao», para impulsar la transformación ecológica del sector logístico chino, según el fabricante.

El camión, conocido como Sistema de Transporte Automotor Electrificado Zhidao, se presentó por primera vez en una reciente exposición internacional de transporte ferroviario en la provincia de Hunan, en el centro de China, según un informe de la agencia de noticias Xinhua al cual accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Esto otorgó nuevo impulso a la modernización del sector del transporte por carretera y ofreciendo una solución de movilidad más eficiente, inteligente y respetuosa con el medio ambiente. El camión ecológico inteligente integra diversas tecnologías avanzadas, como la recarga inteligente de energía, la conectividad energética inteligente, la conducción inteligente y el control y las operaciones de seguridad inteligentes, según informó el fabricante a Xinhua.

El camión obtiene energía a través de pantógrafos conectados a las catenarias. Esto le permite superar las limitaciones de capacidad de las baterías de los vehículos eléctricos pesados ​​tradicionales, lo que posibilita operaciones continuas más prolongadas, idóneas para el transporte de cargas pesadas, según el fabricante.

Además de su sistema inteligente de recarga de energía, el diseño de conducción inteligente del camión integra tecnologías como la percepción ambiental, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución del control. Estas características trabajan en conjunto para optimizar el rendimiento del vehículo, mejorando tanto la inteligencia operativa como la eficiencia general del transporte.

Para abordar las preocupaciones de seguridad asociadas con los vehículos pesados ​​de gran tamaño, el camión se ha equipado con módulos para la seguridad del pantógrafo y la catenaria, la prevención de fallos en el suministro eléctrico y la seguridad en la conducción. En conjunto, estos módulos forman un marco de seguridad integral que permite alertas de riesgo en tiempo real y una respuesta rápida ante emergencias, garantizando operaciones fiables y seguras.

Este nuevo sistema de transporte es idóneo para operaciones de carga pesada en carreteras y zonas mineras con abundantes recursos eólicos y fotovoltaicos. Según el desarrollador, al aprovechar la energía limpia, puede contribuir a impulsar la transformación verde del sector logístico y apoyar su desarrollo sostenible.

La continua expansión de la economía china impulsó el desarrollo de una extensa red de transporte terrestre de carga pesada en todo el país. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, China cuenta con aproximadamente 9 millones de camiones de carga pesada, utilizados principalmente para el transporte de mercancías a granel en entornos como puertos y zonas mineras.

Los camiones de carga pesada y los camiones mineros son los principales medios de transporte del sistema de transporte de mercancías de China. Por lo tanto, reducir sus costes operativos y mejorar la eficiencia general del transporte de carga pesada resulta fundamental para fortalecer la economía logística del país.

La palabra del desarrollador

El desarrollador señaló que se están realizando esfuerzos continuos para optimizar el Sistema de Transporte Electrificado por Carretera de Zhidao. «Los vehículos de prueba han completado casi 10.000 km de operaciones de prueba. Al simular condiciones extremas de carreteras con baches y ondulaciones, hemos estado refinando continuamente el rendimiento del sistema pantógrafo-catenaria», explicó Wang Bing, director de marketing del Centro de I+D del Sistema de Transporte Electrificado por Carretera de Zhidao, perteneciente a CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd.

El «camión pesado trenzado» puede circular de forma suave y silenciosa en tramos rectos, curvas continuas y pendientes. Sus «trenzas» superiores, pantógrafos y catenaria mantienen un contacto preciso, lo que garantiza una transmisión de corriente estable y un suministro de energía ininterrumpido al vehículo. Según Wang, el sistema pantógrafo-catenaria del vehículo pesado ahora funciona sin problemas, lo que garantiza un rendimiento estable para el camión inteligente «trenzado». De cara al futuro, se espera que se presente un número creciente de vehículos inteligentes y ecológicos impulsados ​​por tecnologías avanzadas.