Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 24 al domingo 30 de noviembre de 2025

El horóscopo de la semana del lunes 24 al domingo 30 de noviembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.
La última semana completa de noviembre llega con una energía de cierres, definiciones y preparación para diciembre. Habrá mayor claridad mental para tomar decisiones importantes, especialmente en el plano laboral y emocional.
El clima astral favorece la organización, el diálogo sincero y los nuevos comienzos. Para muchos signos será una etapa de avances, acuerdos y oportunidades inesperadas que marcan un antes y un después.
Horóscopo del lunes 24 al domingo 30 de noviembre
♈ Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Semana de empuje y avance. Te animás a encarar proyectos postergados y surge una oportunidad laboral. En el amor, buscás claridad y diálogo.
♉ Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
La semana te invita a ordenar tus finanzas y prioridades. En lo sentimental, alguien intenta acercarse: escuchá sin prejuicios.
♊ Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Creatividad en alza y buena comunicación. Ideal para entrevistas, exámenes o decisiones importantes. Cuidá los cambios de humor.
♋ Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Semana introspectiva que te ayuda a cerrar un capítulo emocional. En lo laboral, se disipan tensiones y avanza un proyecto conjunto.
♌ Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Reconocimientos y avances. En el amor, la pasión toma protagonismo. Evitá discusiones que no aportan.
♍ Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Semana productiva. Resolvés un problema pendiente y encontrás soluciones prácticas. En vínculos, expresá lo que sentís sin miedo.
♎ Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Buscás equilibrio y lo encontrás. Semana ideal para acuerdos, conciliaciones y mejoras laborales. Nuevos objetivos se aclaran.
♏ Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Semana intensa con decisiones clave. Liberás cargas y avanzás. En el amor, verdad y profundidad emocional.
♐ Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Llegan propuestas o noticias inesperadas. Buen momento para viajes y estudios. En pareja, más conexión.
♑ Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Avances concretos y estabilidad laboral. Resolución de trámites y acuerdos. En lo afectivo, necesidad de construir algo firme.szFNcA
♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Cambios positivos y energía renovada. Ideas brillantes abren proyectos futuros. En el amor llega una grata sorpresa.
♓ Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Semana intuitiva y creativa. Decisiones importantes guiadas por tu sensibilidad. En vínculos, buscás límites sanos y claridad.