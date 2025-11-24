Las Sub 14 de Racing de Castex subcampeonas de la Copa de Plata en Chapadmalal

El equipo femenino Sub 14 de Racing Club de Eduardo Castex perdió la final de la Copa de Plata, en tie break, frente a Asociación Club Social de Chaco, y terminó en el 18 puesto. Por su parte el equipo masculino cerró la participación con un triunfo 3 a 1 frente a UTV, para concluir en el puesto 15. La Copa Argentina de la categoría Sub 14 contó con la participación de 65 equipos -40 femeninos y 25 masculinos-.

La competencia que se desarrolla en el denominado “Templo del vóley” en Chapadmalal, otorgó cupos para el Torneo Sudamericano que se disputará –del 25 al 30 de noviembre- en Chapadmalal, con la participación de equipos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador.

El predio cuenta con ocho canchas, donde se jugaron los partidos “en simultaneo” con la participación de 40 equipos femeninos y 25 representativos masculinos.

Los equipos fueron divididos en zonas de 5 equipos, donde jugaron “todos contra todos”, para definir los clasificados a la Copa de Oro, Plata y Bronce.

EQUIPOS ALBOS

Los equipos castenses jugaron en la Copa de Plata. El equipo femenino perdió –este lunes- la final con el conjunto chaqueño por 2 a 1. En un peleado tie break las castenses iban adelante, pero en los últimos tantos las chaqueñas se quedaron con el triunfo. Las castenses terminaron en el puesto 18, entre 40 participantes.

El equipo masculino cerró su participación con un triunfo 3 a 1 frente a UTV, y se ubicó en el puesto 15, entre 25 participantes.