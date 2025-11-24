Necrológica de Eduardo Castex –  Lunes 24  

Ha dejado de existir en Eduardo Castex la vecina María Marta Godoy (77 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Martes 25, a las 10 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
lunes 24, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Ha dejado de existir en Eduardo Castex la vecina María Marta Godoy (77 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Martes 25, a las 10 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda