lunes 24, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Necrológica de Eduardo Castex –  Lunes 24  

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Cocheriacospecltda necrologica setiembre2023

Ha dejado de existir  en Eduardo Castex la vecina María Marta Godoy (77 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Martes 25, a las 10 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Festival intendentealvear octubr2025 1Tecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 24noviembreSancorseguro banner setiembre2025 lateralCospecltda banner abril2025 400x300Comisiones elpalomo 19octubre2025