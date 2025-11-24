Rescataron a menor arrastrado por el río Colorado en 25 de Mayo

Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo y Policía, rescataron a un joven que se encontraba en el río Colorado.

Según publicó Radio AM 900, el adolescente de 14 años entró al agua, debido a la fuerza de la corriente, se vio imposibilitado de regresar por sus propios medios. Afortunadamente, logró alcanzar un lugar seguro donde esperó la llegada de los rescatistas.

En la publicación destacaron que, en un operativo coordinado, los Bomberos actuaron rápidamente para rescatar al joven. Además, informaron que tras ser auxiliado, el adolescente recibe atención integral.

Por otra parte, el medio señaló que personal de salud evalúa el estado de salud, mientras que la Unidad Funcional de Niñez y Adolescencia brindó el «apoyo necesario para asegurar su bienestar emocional y social».

