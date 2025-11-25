Atleta castense subcampeona sudamericana Máster en Chile

La castense Rocío Sueldo se consagró subcampeona en los 800 metros en el XXII Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster de Pista y Campo que se desarrolla –desde el lunes 24 al domingo 30- en Santiago de Chile.

La atleta castense compitió este martes en la prueba de los 800 metros, y llegó en el segundo lugar detrás de una atleta uruguaya, y se quedó con la medalla de plata. “Objetivo más que cumplido y con nuevo PB 2’25”, posteó en sus redes sociales.

La competencia es la importante para el atletismo master sudamericano.

El campeonato cuenta con la presencia de delegaciones de más de 25 países, destacándose la participación de: Chile: 1.047 atletas (409 damas, 638 varones); Argentina: 361 atletas (157 damas, 204 varones); Perú: 282 atletas (109 damas, 173 varones); Brasil: 206 atletas (66 damas, 140 varones) y Uruguay: 89 atletas (39 damas, 50 varones).

También compiten representantes de Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, y países invitados como Canadá, Francia, Italia, Grecia, India, Dinamarca, entre otros.