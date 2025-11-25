Cometió tres estafas, tendrá que devolver u$s 13.800 y $ 600.000 y no podrá ingresar a La Pampa

Un hombre que realizó tres estafas a través de lo que se conoce comúnmente como el «cuento del tío», fue condenado hoy a tres años de prisión en suspenso y una prohibición para ingresar a La Pampa; y además deberá devolverse 13.800 dólares y 600.000 pesos a las víctimas.

La sentencia contra Elio Daniel Jordan fue dictada por el juez de control Carlos Matías Chapalcaz, al homologar un acuerdo de juicio abreviado rubricado por el fiscal general Máximo Orlando Paulucci, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez y el propio imputado, de 28 años y domiciliado en Florencia Varela, quien admitió la autoría de los ilícitos.

La condena a tres años de prisión de ejecución condicional fue por ser autor del delito de estafa, tres hechos que concursaron en forma real entre sí. A su vez se le fijaron, por el mismo lapso, las siguientes obligaciones: fijar residencia, someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Orientación y Supervisión de personas en conflicto con la ley penal, y prohibición absoluta de contacto por cualquier medio con relación a las personas damnificadas y de ingreso a la provincia.

También, en el plazo de un año –a partir de quedar firme el fallo–, deberá reintegrar las sumas de 13.800 dólares y 600.000 pesos. Si no lo hiciera, quedará expedita la vía ejecutiva para que se concrete la repación.

Todos los hechos ocurrieron en Santa Rosa con apenas cuatro días de diferencia. El primero sucedió el pasado 27 de marzo a media tarde, cuando Jordan llegó hasta una vivienda de la calle Lope de Vega y una mujer le entregó 5.000 dólares y 33.000 pesos. Previamente, la víctima había recibido un llamado al teléfono fijo de alguien que dijo ser su nieto, indicándole que «había problemas con el banco y que debía entregar los ahorros y brindar la numeración de los billetes».

Al día siguiente, el acusado repitió la maniobra en un domicilio de avenida Santiago Marzo, donde otra mujer le dio 1.500 dólares y 600.000 pesos. Poco antes, la damnificada había recibido el llamado de un hombre, que se hizo pasar por su hijo, quien le manifestó que «debía cambiar los billetes de numeración, ya que no servirían más», que él estaba en el banco y que un hombre llamado Cristian Fernández irá a retirar el dinero, dándole el código 2020.

La última estafa se produjo el 31 marzo en una casa de la calle Santiago del Estero, donde Jordan recibió de un hombre un sobre con 7.300 dólares. En el llamado telefónico previo, alguien que simuló ser un sobrino le expresó: «Estoy en el banco, no puedo hablar mucho porque se corta la llamada, ¿no te llamó mamá?… hay que cambiar los billetes; los verdes que empiecen con las letras A-K-M-R-U-E». A él también le indicaron que iría un tal Cristian Fernández con el código 2020.

«Más allá del reconocimiento realizado por el imputado, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, los hechos quedaron debidamente acreditados –remarcó Chapalcaz–. Los tres damnificados realizaron las correspondientes denuncias, relatando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en similares términos»

Con relación a dos de los hechos, se obtuvieron registros fílmicos en las inmediaciones de los domicilios; observándose «el accionar desplegado por Jordan» al momento de cometer los delitos. Y con relación a la restante estafa se comprobó que fue en Uber hasta la calle Santiago del Estero y, posteriormente, se determinó que había alquilado un departamento en la calle Falucho.