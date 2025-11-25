El movimiento turístico en La Pampa durante el fin de semana XXL

En la Reserva Provincial Parque Luro se registraron unos 1224 visitantes durante todo el fin de semana largo. Se desarrolló el 5º Encuentro Nacional Ceccato y también hubo programada actividad de senderismo y caminata nocturna con cupo completo.

En Santa Rosa, los alojamientos tuvieron un muy buen nivel de ocupación, rondando un 85% en promedio, por el desarrolló del Torneo Nacional de Fútbol de Veteranos que convocó a más de 1700 participantes, como así también, la realización del Congreso de Ateneos con buena cantidad de asistentes.

Desde Toay informaron que los alojamientos estuvieron con capacidad colmada. Hubo buena concurrencia en el Autódromo Provincia de La Pampa con motivo de la actividad automovilística y de ciclismo. Mientras que la localidad de Bernardo Larroudé comunicó que tuvo un excelente fin de semana con capacidad completa en sus alojamientos y mucha actividad en las Termas.

Realicó mostró un buen movimiento en sus hoteles, en promedio 85%. Se observó mucha gente en las estaciones de servicios, principalmente las ubicadas sobre las rutas nacionales Nº 188 y Nº 35. Y en Embajador Martini se llevó a cabo la Fiesta del Inmigrante con una excelente convocatoria de público. Participaron más de 1500 personas de distintas localidades de la región.

En Monte Nievas tuvo lugar una gran peña Pampa en la Cueva del Peludo. Se destacó una masiva participación que disfrutaron de la música y la noche.

General Pico tuvo un buen fin de semana largo, los hoteles tuvieron un 65% de ocupación en promedio, mientras que en los departamentos de alquiler diario el porcentaje se ubicó en el 90% de ocupación. Desde la localidad de Colonia Barón informaron una excelente convocatoria en la Fiesta de las Colectividades con más de 7000 personas. El día domingo los alojamientos tuvieron un 100% de ocupación.

CABALGATA Y PARQUE ACUÁTICO

En Arata se realizó la Cabalgata y Festival Nocturno con una participación de unas 800 personas, destacando la excelente convocatoria y el movimiento turístico y recreativo.

Winifreda realizó la apertura de pre-temporada en el Parque Acuático El domingo recibió unas 500 personas que ya disfrutaron de los distintos juegos de agua.

Macachín fue una de las localidades que recibió un contingente de 50 turistas que recorrieron los distintos atractivos. Se llevó a cabo el Encuentro Coral con la participación de unas 100 personas. También se realizaron los festejos del aniversario de la localidad con unos 2000 asistentes aproximadamente.

En la localidad de Anchorena se realizó la 9º Fiesta de la Tradición con una participación de unas 300 personas que disfrutaron del evento.

DEPORTES Y PASTORES



En General San Martín se realizó el Trail Salinas con una participación de 300 personas entre corredores y acompañantes. Por su parte General Acha, registró una ocupación del 95% en sus alojamientos con un gran evento religioso como fue la Convención de Pastores Nacional 2025 recibiendo unas 700 personas de todo el país. Se desarrolló la noche de los museos, con más de 1500 espectadores.

EN EL OESTE

Victorica comunicó que el movimiento turístico fue escaso. En Telén se llevó a cabo el Motocross Pampeano con la participación de 400 personas. Santa Isabel informó una ocupación en sus hoteles en promedio del 90%. La localidad de 25 de mayo expresó una ocupación promedio del 33% en sus alojamientos. Se realizaron algunos eventos religiosos con participación de 800 personas. En la oficina de Informes turísticos de Puente Dique se recibieron más de 30 consultas. Algunos prestadores de servicios turísticos tuvieron actividad con turistas de Santa Rosa. Villa Casa de Piedra reportó buen movimiento turístico, la ocupación en los alojamientos estuvo en un 60% de promedio.

Las estancias que ofrecen servicios de turismo rural y alojamiento manifestaron en general buen movimiento y casi todas con buena participación en las actividades desarrolladas. Algunos guías y prestadores turísticos informaron que realizaron prestaciones con buen número de participación