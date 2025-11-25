La Cospec Ltda adquirió una camioneta 0 Km para el servicio de emergencias eléctricas

La Cospec Ltda adquirió una camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro que será destinada exclusivamente al servicio de atención de emergencias en energía eléctrica. La nueva unidad se suma a las inversiones realizadas para renovar la flota de vehículos, con el objetivo de brindar mayor rapidez y eficiencia en la resolución de los reclamos que se registran diariamente, y paralelamente abaratar los costos de mantenimiento.

El servicio de guardia eléctrica funciona las 24 horas y brinda cobertura a la localidad de Eduardo Castex, además de las líneas que abastecen la zona rural y las localidades de Monte Nievas y Metileo. Este equipo de trabajo es el primero en responder ante cualquier inconveniente en la red, elaborando un informe inicial que luego se eleva al jefe de Distribución, quien organiza la cuadrilla correspondiente para abordar la emergencia de manera coordinada.

En el sector de guardia eléctrica se desempeñan los operarios Ernesto Ávila, Cristian Ambrosio y Luis Busto, quienes recepcionan los reclamos, verifican fallas y realizan intervenciones en distintos puntos del área de cobertura de la cooperativa.

Con esta incorporación, la Cospec Ltda refuerza su compromiso con la prestación segura, continua y de calidad del servicio eléctrico para toda la comunidad.