“Mr. Mercedes”, la serie de tres temporadas que llegó a Netflix

La serie «Mr. Mercedes» (también conocida como «Sr. Mercedes») no es una producción nueva de Netflix, sino una serie de televisión de 2017 que la plataforma ha rescatado y agregado recientemente a su catálogo en algunas regiones, como parte de su tendencia a sumar contenido basado en obras de Stephen King.

La producción llegó recientemente a la plataforma de streaming con sus tres temporadas, y fue catalogada como “violento», “psicológico” y “de suspenso”.

¿De qué trata «Mr. Mercedes»?

«Mr. Mercedes» es un thriller de drama criminal basado en la trilogía de novelas de Stephen King sobre el detective Bill Hodges.

La trama se centra en el duelo psicológico y la cacería entre dos personajes:

-Bill Hodges (interpretado por Brendan Gleeson): Un detective de homicidios recién jubilado que se encuentra deprimido y atormentado por su último caso sin resolver: una masacre brutal donde un automóvil Mercedes robado arrolló deliberadamente a una multitud de personas que esperaban trabajo.

-Brady Hartsfield (interpretado por Harry Treadaway): El psicópata y asesino que cometió la masacre (apodado «El Asesino del Mercedes»). Hartsfield comienza a enviar mensajes y correos electrónicos provocadores a Hodges, burlándose de él y amenazando con un nuevo ataque.

La serie se convierte en una peligrosa caza del gato y el ratón que saca a Hodges de su retiro y lo obliga a actuar como detective privado para detener al asesino antes de que vuelva a golpear. A diferencia de otras obras de King, esta serie se enfoca en un suspense más realista y psicológico.

Quiénes actúan:

La serie fue creada por el reconocido showrunner David E. Kelley (conocido por Big Little Lies y Ally McBeal), y su reparto principal incluye:

-Brendan Gleeson como Bill Hodges (el detective retirado).

-Harry Treadaway como Brady Hartsfield (el asesino).

-Jharrel Jerome como Jerome Robinson.

-Justine Lupe como Holly Gibney.

-Mary-Louise Parker como Deborah Hartsfield.

La serie consta de tres temporadas, y cada una se basa en una de las novelas de la trilogía de King (Mr. Mercedes, Finders Keepers y End of Watch).