En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se habilitó la muestra artística «Ojos que sí ven», y se podrá visitar hasta el viernes 28. La iniciativa corresponde a la Fundación Banco de La Pampa y se podrá visitar hasta el viernes 28 en el Hall de la Legislatura pampeana.

La iniciativa reúne a once artistas pampeanas que, a través de sus obras, alzan la voz para sensibilizar y promover el cambio social, poniendo en evidencia la resiliencia y la fuerza de quienes luchan cotidianamente por una vida libre de violencias. Cada pieza exhibida invita a la reflexión y construye, desde el arte, un mensaje claro en favor de un futuro más justo e igualitario.

La muestra incluye un podcast exclusivo, accesible mediante códigos QR dispuestos en cada obra, que ofrece información relevante y testimonios que acompañan y profundizan la propuesta artística. Además, se habilitará un espacio de información con material sobre números de emergencia, direcciones de centros de atención y un compendio de las leyes que protegen a las víctimas, brindando orientación y recursos para quienes lo necesiten.

Esta Legislatura y la Fundación Banco de La Pampa invitan a toda la comunidad a participar y acompañar esta actividad que reafirma el compromiso institucional con la prevención, la sensibilización y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres.