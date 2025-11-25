miércoles 26, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Muestra por el Dí­a Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la Legislatura

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Mayoralalicia dianoviolenciacontralamujer exposicion 25noviembre2025

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se habilitó la muestra artística «Ojos que sí ven», y se podrá visitar hasta el viernes 28. La iniciativa corresponde a la Fundación Banco de La Pampa y se podrá visitar hasta el viernes 28 en el Hall de la Legislatura pampeana.

La iniciativa reúne a once artistas pampeanas que, a través de sus obras, alzan la voz para sensibilizar y promover el cambio social, poniendo en evidencia la resiliencia y la fuerza de quienes luchan cotidianamente por una vida libre de violencias. Cada pieza exhibida invita a la reflexión y construye, desde el arte, un mensaje claro en favor de un futuro más justo e igualitario.

La muestra incluye un podcast exclusivo, accesible mediante códigos QR dispuestos en cada obra, que ofrece información relevante y testimonios que acompañan y profundizan la propuesta artística. Además, se habilitará un espacio de información con material sobre números de emergencia, direcciones de centros de atención y un compendio de las leyes que protegen a las víctimas, brindando orientación y recursos para quienes lo necesiten.

Esta Legislatura y la Fundación Banco de La Pampa invitan a toda la comunidad a participar y acompañar esta actividad que reafirma el compromiso institucional con la prevención, la sensibilización y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Tecnohuose banner setiembre2025Festival intendentealvear octubr2025 1Antar banner abril2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralRefrigeradossantiago 24noviembreComisiones elpalomo 19octubre2025Cospecltda banner abril2025 400x300