Vuelco en Ruta 2: el fiscal confirmó 2 muertos y 44 heridos

El fiscal Germán Vera Tapia confirmó que dos personas murieron y 44 resultaron heridas en el vuelco del micro a la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, este martes por la mañana a la altura de la localidad de General Pirán, un micro turista, por circunstancias que se desconocen, volcó a la vera de la Ruta 2. Como consecuencia del impacto, dos pasajeros murieron.

El fiscal Vera Tapia aseguró: «Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro”.

“Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, agregó.

Además, el fiscal afirmó que el chofer del micro “debe haber dado la hipótesís de la presencia de otro vehículo en el siniestro» y añadió: «No me consta porque el no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas”.

“No sabemos donde estaban los fallecidos, pero creemos que en la parte inferior porque una de las víctimas está abajo y la otra creemos que también, pero no podemos confirmarlo. El micro fue contratado particularmente y, en principio, los papeles está todo bien”, añadió.szFNcA

Por último, Vera Tapia aseguró: “En principio, yo vi un fallecido y habría otra más adentro, ambas mujeres. Todas las personas que iban en el colectivo son mayores de edad y eran de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires: Moreno, Ciudadela y Morón”.

“El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte. Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choféres es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”, concluyó.