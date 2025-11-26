Nika Seniora expone «La Pollerita Rosa» en el Centro Medasur de Santa Rosa

La llanura pampeana se vuelve territorio, plano y escondite en la nueva instalación del artista visual, presentada en MEDASUR con texto curatorial de Ernesto Ballesteros.

«La Pollerita Rosa» es la nueva instalación del artista visual no binario Nika Seniora. La obra se presenta como un territorio donde la forma, la línea y la intención se vuelven «clara y gruesa; tanto que se convierte en plano, en territorio,» tal como lo describe el curador Ernesto Ballesteros.

La muestra explora temáticas de lo inmediato, la soledad del objeto, y la llanura como un mantel que esconde y revela, portando «ironía y melancolía».

Seniora, originario de La Pampa, invita al espectador a un espacio que es simultáneamente festivo y consciente, donde «cuelgan los órganos internos» y «el abrazo no necesita cuerpos enteros».

Nika Seniora inaugurará su muestra instalación este jueves 27, a las 20 horas, en el Espacio de Arte “Eduardo Di Nardo” del Centro Cultural Medasur, en Avenida Belgrano Sur 180, de Santa Rosa; y estará presentes autoridades de la Secretaría de Cultura y el equipo de curaduría y montaje de la sala.

EL ARTISTA

Nika Seniora es un artista visual no binario, nacido en 1991 en Alta Italia, provincia de La Pampa. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires.

Estudió Diseño en Comunicación Visual en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

Su práctica artística es vibrante y activa, realizando clínica de obra con referentes como Gustavo Marrone y Ernesto Ballesteros. Además, forma parte de Deseo, una cooperativa de arte, diseño y oficios que promueve la producción de la comunidad trans, no binaria y aliades.

Redes y contacto:

Web: www.nikaseniora.com.ar

Instagram: @nikaseniora.arte