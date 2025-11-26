Álvarez entregó $ 96 millones de créditos a tasa 0 para emprendedores de Santa Rosa

Emprendedoras y emprendedores de Santa Rosa accedieron a créditos de Desarrollo Productivo, una operatoria del gobierno provincial, enmarcada en las políticas de Economía Social. Durante el acto también se entregaron créditos del programa municipal CreAte.

El acto fue presidido por el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, y el intendente municipal, Luciano di Nápoli. También estuvieron presentes la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, concejales, funcionarios provinciales y municipales.

Los fondos entregados por el Gobierno provincial son los dispuestos por la Ley de Descentralización. Ascienden a 96.600.000 pesos, en créditos a tasa de interés cero, con seis meses de gracia para el primer pago y 54 meses de plazo de devolución.

«FONDOS QUE LLEGAN PARA QUEDARSE”

“Estos son fondos que llegan para quedarse, a través de la Ley de Descentralización. Es el Gobierno provincial quien los aporta, en trabajo conjunto con el municipio local, que define quiénes serán los beneficiarios. Ustedes devolverán las cuotas y ese dinero que aportó Provincia ya queda en el municipio, para que implemente operatorias propias, con fondos que ya serán de las y los santarroseños”, detalló Álvarez.

El ministro agregó que la economía social “es una presencia importarte en la economía pampeana”. “No solamente –continuó- a nivel económico, que no es poca cosa, sino por lo que representa: la voluntad emprendedora de personas que apuestan por concretar sueños, por reforzar sus ingresos a partir de algo que les gusta y saben hacer”.

“Desde el equipo que encabeza el gobernador Sergio Ziliotto hay políticas de Estado concretas, y esta entrega es una de ellas”, destacó.