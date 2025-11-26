Atleta de Castex ganó la segunda medalla de plata en el Sudamericano de Chile

La castense Rocío Sueldo ganó la segunda medalla de plata en el XXII Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster de Pista y Campo que se desarrolla –desde el lunes 24 al domingo 30- en Santiago de Chile. Sueldo compitió en la categoría de 35 años, y terminó en el segundo puesto en los 1.500 metros llanos.

La castense ganó la serie de los 1.500 metros llanos y en la final –con un tiempo de 5:10,60) llegó detrás de la peruana Grace Arribasplata Sanchez (4:56,44) y delante de la chilena Cindy Rojas Cayuqueo (5:26,04).

La atleta castense posteó en sus redes sociales que en esta tercera jornada de competencia, le tocó competir en “los muy deseados 1.500…Lo difícil fue correrlos sin reloj y a pura sensación… Pero se salió fuerte y con confianza!”, expresó.

SEGUNDA MEDALLA

La atleta castense compitió -el martes- en la prueba de los 800 metros, y llegó en el segundo lugar detrás de una atleta uruguaya, y se quedó con la medalla de plata. “Objetivo más que cumplido y con nuevo PB 2’25”, posteó en sus redes sociales.

Esta competencia es la más importante para el atletismo master sudamericano.

El campeonato cuenta con la presencia de delegaciones de más de 25 países, destacándose la participación de: Chile: 1.047 atletas (409 damas, 638 varones); Argentina: 361 atletas (157 damas, 204 varones); Perú: 282 atletas (109 damas, 173 varones); Brasil: 206 atletas (66 damas, 140 varones) y Uruguay: 89 atletas (39 damas, 50 varones).

También compiten representantes de Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, y países invitados como Canadá, Francia, Italia, Grecia, India, Dinamarca, entre otros.