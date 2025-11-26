Compró dos camionetas con cheques truchos por $ 22 millones y lo condenaron a prisión efectiva

Roberto Darío Gatica es un mecánico de 41 años que compró dos camionetas, mediante la entrega de cuatro cheques robados y/o adulterados por 22 millones de pesos. Al comprobarse que cometió el delito de estafa en dos ocasiones fue condenado a la pena unificada de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y permanece detenido en General Pico.

La sentencia fue dictada por el juez de audiencia santarroseño, Carlos Besi, al homologar un acuerdo de juicio abreviado rubricado por la fiscala Natalia Urruti, el defensor oficial Marco Mezzasalma y el propio imputado, un cordobés domiciliado en Río Cuarto.

El primero de los hechos probados ocurrió el pasado 1 de abril cuando Gatica desapoderó al dueño de un campo ubicado en Colonia Inés y Carlota de una camioneta Nissan Frontier, modelo 2004, a través «de una maniobra engañosa efectuada en el marco de una operación de compraventa realizada entre ambos, con firma de boleto compraventa, y negociaciones previas por Facebook y Whatsapp», se detalló en el fallo.

Ese día el damnificado le entregó el vehículo al imputado, tras haber publicado su venta, a cambio de 10 millones de pesos. Gatica le dio dos cheques de pago diferido por cinco millones cada uno, con fechas de pago el 30 de abril y el 28 de mayo. Al presentar esos documentos en Colonia Barón, «fueron rechazados por orden de no pagar» ya que existía una denuncia policial, «por haber sido extraviados o sustraídos a su titular, quien denunció lo ocurrido y trabó los pagos». El cheque que vencía el 30 de abril fue rechazado el 6 de mayo y el del 28 de mayo, ese mismo día.

La segunda estafa se produjo luego que un hombre publicara, en la plataforma Marketplace, que vendía una camioneta Chevrolet S 10. Gatica lo contactó por Messenger, se intercambiaron los teléfonos y continuaron las negociaciones por Whatsapp. Así fue que llegaron a un acuerdo en el precio de 12 millones de pesos y el acusado se comprometió a entregarle esa suma con dos cheques de seis millones cada uno, a cobrarse el 30 de mayo y el 20 de junio.

El 5 de mayo ambos se encontraron en una escribanía de Santa Rosa, firmaron el formulario 08 para la transferencia del automotor y luego se dirigieron a la casa del vendedor, quien entregó dos ruedas de auxilio y una llave y recibió los dos documentos. A partir de ese momento no hubo más contactos entre ellos.

«Los cheques fueron endosados por el denunciante y entregados como parte de pago de un vehículo que adquirió posteriormente. El 2 de junio, tomó conocimiento que el primero de los cheques había sido rechazado por ser los mismos denunciados como robados y/adulterados, frustrándose la operación y causándole un perjuicio económico», indicó Besi en la sentencia.

Por las estafas Gatica fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo, a la vez que la pena fue unificada con otra anterior –dictada en 2023 por la Cámara en lo Criminal de Río Cuarto a tres años– en una pena única de cuatro años de prisión efectiva. Además el juez pampeano le revocó la libertad condicional que le había otorgado la justicia cordobesa. Paralelamente continúan vigentes los pedidos de secuestro de las camionetas Nissan y Chevrolet.