Controles de tránsito en rutas de La Pampa: 11 alcoholemias positivas

La Policía de La Pampa conjuntamente con el equipo de Prevención y Protección Vial y las áreas de Tránsito municipales, desarrolló –durante el fin de semana largo- múltiples operativos de control y prevención en rutas y localidades de toda la Provincia.

En total se realizaron 1.376 pruebas de alcoholemia, de las cuales 11 arrojaron resultados positivos. Siete de esos casos se enmarcaron dentro del programa Alcoholemia Federal, una iniciativa vigente desde 2022 que coordina controles simultáneos en distintos puntos del país, con el objetivo de prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

Uno de los casos se registró en la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 598, donde un conductor particular fue detectado con 0,45 gramos por litro (G/L).El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del viernes, en un operativo articulado entre personal operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Departamento de Operaciones Policiales, en el inicio del fin de semana extra largo.

Los resultados evidencian la persistencia de conductas de riesgo en rutas nacionales, pese a los controles permanentes que buscan desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol. En este sentido, se recuerda que manejar en esas condiciones constituye una conducta irresponsable y peligrosa, que pone en riesgo tanto la vida de quien conduce como la de todas las personas usuarias de la vía pública.

El gobierno provincial sostiene una política pública activa en materia de seguridad vial, orientada a la prevención, la reducción de siniestros y la protección de la vida en todo el territorio pampeano.