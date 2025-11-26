El nuevo presidente de la JR pidió “recuperar la confianza de los afiliados que se alejaron”

La Juventud Radical (JR) de La Pampa renovó sus autoridades y eligió a Marcelo Bessone como nuevo presidente, en una etapa en la que la UCR pampeana evidencia dificultades para ordenar su conducción y reconstruir cohesión. La elección se concretó mediante una lista de unidad que terminó de configurarse tras una ronda de negociaciones entre las distintas líneas.

Desde su pertenencia a Cantera Popular, Bessone fue construyendo los puentes que permitieron integrar a los demás espacios juveniles en un armado común. Ese trabajo de articulación fue clave para cerrar una lista de unidad en un momento en el que el radicalismo no podía permitirse una disputa interna más.

La lista, además, se conformó con un perfil marcadamente federal, incorporando representantes de General Acha, General Pico, Victorica, Macachín, Bernardo Larroudé, Embajador Martini, Santa Rosa, Ataliva Roca y Toay. Hacia adentro del partido, la amplitud territorial fue leída como un intento concreto de recomponer presencia política real en toda la provincia.

TRAYECTORIA UNIVERSITARIA

Bessone llega a la presidencia de la JR con una trayectoria fuerte en la política universitaria. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Económicas y Jurídicas entre 2019 y 2022, Consejero Directivo y luego Secretario General de Franja Morada La Pampa hasta 2024, en un periodo marcado por el fortalecimiento de la agrupación durante los ciclos electorales 2023 y 2024

La renovación juvenil aparece en un contexto complicado para la UCR. Tras los resultados por debajo de lo esperado en la elección de diputados nacionales, el partido quedó envuelto en discusiones internas que vienen acumulándose desde hace años y que se reactivaron rápidamente, incluso con especulaciones sobre posibles acuerdos electorales y menciones a La Libertad Avanza. Ese aceleramiento expuso la falta de coordinación y una desorientación que terminó afectando la imagen pública del radicalismo.

Desde la nueva conducción juvenil advierten que la prioridad debe ser otra. Bessone insiste en que el radicalismo necesita recuperar cohesión, trabajar articuladamente con los intendentes —hoy los únicos con gestión real y presencia territorial sólida— y reabrir el vínculo con miles de afiliados desencantados por la dinámica interna de los últimos años. En su entorno plantean que cualquier discusión sobre frentes o alianzas debe darse con el partido ordenado, porque llegar desalineado a una mesa de negociación solo profundiza la debilidad propia.

La apuesta de Bessone es que la Juventud aporte frescura, timing y capacidad de lectura en un escenario político que cambió y exige nuevas respuestas. Su conducción busca recomponer el clima interno, recuperar presencia territorial y devolverle al radicalismo un rumbo claro antes de discutir acuerdos externos. Para muchos dentro del partido, la renovación juvenil puede transformarse en el punto de inflexión que marque el inicio de una recomposición más amplia del radicalismo pampeano.