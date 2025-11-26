En el Centro Judicial presentaron un libro sobre perspectiva de género

En un auditorio del Centro Judicial colmado, ayer fue presentado el libro «Una mirada transversal de la perspectiva de género», una obra escrita y dirigida por autores/as pampeanas.

La jornada elegida no fue casual ya que hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El texto propone incorporar la perspectiva de género como una mirada transversal en todas las áreas donde interviene la Justicia y no solo en el ámbito penal. Por eso reúne reflexiones y herramientas útiles para fortalecer una práctica judicial cada vez más igualitaria; promoviendo el compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres en el quehacer cotidiano.

El libro tiene texto de la expresidenta del Superior Tribunal de Justicia, Elvira Rossetti; la responsable de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, Marien Cazenave; las juezas María Eugenia Schijvarger, Carina Mariana Ganuza, María Florencia Maza y Paola Frigerio; las asesoras María Gabriela Manera y Graciela Lilia Massara, la fiscala Marisol Emilia Rodríguez; la prosecretaria de la Sala C del STJ, Quimey Báez Sevilla y la abogada de la OMyVD, Victoria Santesteban. Todas ellas son funcionarias del Poder Judicial de La Pampa. También colaboró el secretario del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Jorge Ignacio Rodríguez Berdier.

La obra fue dirigida por Maza y coordinada por María Soledad Gennari, vocal del Superior Tribunal de Neuquén y responsable de la Oficina de la Mujer, quien participó de la ceremonia a distancia. El prólogo fue escrito por Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Al acto asistieron, además, la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourié; el director general de Justicia, Marcos González; la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Laura Torres; el titular de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Oscar Cazenave; y magistrados/as y funcionarios/as judiciales.