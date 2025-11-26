«Homo Argentum» llega a Disney+

Después de arrasar en la taquilla de los cines y convertirse en un fenómeno social, Homo Argentum ya tiene fecha de estreno en el servicio de streaming. Disney+ confirmó que la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella, llega en exclusiva al servicio de streaming el 16 de enero de 2026.

Desde su estreno, el film logró una convocatoria masiva en los cines del país, alcanzando casi los 2 millones de espectadores. Debido a esta gran afluencia de público, Homo Argentum continúa disponible en las salas argentinas para que las audiencias puedan disfrutarla en la pantalla grande, antes de su llegada el próximo año a la sección de Hulu, la nueva marca de entretenimiento general dentro de Disney+.

Con una estructura narrativa que interpela al espectador y una mirada crítica sobre la sociedad, Homo Argentum trasciende lo local para convertirse en una propuesta que no tiene fronteras.

La película, producida por Pampa Films, se presenta como una invitación a pensar, debatir y emocionarse, una propuesta única que pone el cine argentino al centro de la conversación en cada territorio de la región.