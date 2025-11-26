miércoles 26, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Hoy se cumplen cuatro años del crimen de Lucio Dupuy en Santa Rosa

Dupuylucio jardin 5julio2024

Este 26 de noviembre se cumplen cuatro años del crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en Santa Rosa por el que fueron condenadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez, y el caso impulsó la Ley Lucio que motivó a su familia a reclamar hoy que la normativa “se cumpla en todos los ámbitos”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, recientemente, el padre del menor, Christian Dupuy, compartió expresó: “Ojalá la vida se me pase rápido para volver a verte”, sostuvo que “sigue reclamando justicia” y que el caso dejó al descubierto múltiples fallas institucionales, ya que el menor había sido atendido previamente en centros de salud por lesiones que no fueron investigadas a tiempo.

La ley fue aprobada en 2023, tras el impacto social del crimen, y obliga a capacitar de modo obligatorio a todos los funcionarios que trabajan con infancias, fortalecer los protocolos de denuncia ante situaciones de riesgo y mejorar la coordinación entre organismos provinciales y nacionales. Sin embargo, familiares del niño insistieron en que “la aplicación real todavía es insuficiente”.

En el plano judicial, continúan abiertas las causas por presunto incumplimiento de deberes de funcionarias y profesionales que intervinieron en el seguimiento del menor antes de su muerte, mientras que por el homicidio, las imputadas cumplen la pena de prisión perpetua desde hace dos años.

