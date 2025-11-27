Denunciaron a una mujer policía por apremios ilegales en Santa Rosa

Una joven de 18 años radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por apremios. La presentación apunta contra una mujer policía, que la habría golpeado en el baño de una comisaría.

La denunciante se presentó -el martes a las 9 horas- en la Unidad de Atención Primaria (UAP) y su testimonio fue recepcionado por la fiscal adjunta Cecilia Beatriz Olivieri, publicó el diario La Arena. Ahí relató que -el lunes 24 aproximadamente a las 3.30 horas- estaba junto a tres amigos en «inmediaciones del Club All Boys, en la ruta nacional 35, tomando mate». «En un momento, llegan cuatro patrulleros de la Seccional Segunda donde se bajan varios policías, todos hombres, y les solicitan que se retiren», agregó.

En ese momento, dos de sus amigos se retiran en sus motocicletas. Al restante le solicitaron la documentación pero, como afirmó que se la había olvidado, le advirtieron que el rodado iba a ser secuestrado. La joven «se había quedado en el lugar, sentada arriba de su moto Mondial 110 cc, a fin de esperar a su amigo».

La Policía le solicitó la documentación de su moto y mostró «licencia de conducir y tarjeta del seguro, que las tenía en su poder de manera física. Comienza a buscar la cédula de identificación en la aplicación ‘Mi Argentina’, dado que ya no las entregan en el Registro del Automotor». Al no lograr encontrarla, recordó que le había hecho captura y buscó en su galería.

En la denuncia, afirmó que «deben haber pasado 10 minutos, cuando uno de los uniformados le aduce que ya terminó el tiempo y que se bajara, que le secuestraban la moto». Ella manifestó que no lo iba a hacer debido a que había presentado los papeles y pidió que la esperaran hasta encontrar la cédula. Fue en ese momento que escuchó «que solicita la colaboración de una policía mujer, por lo que decide llamar a su padre».

A los minutos, apareció la mujer policía, a quien identificó por su insignia, y «sin mediar palabra la agarra fuertemente de los brazos y la tira al suelo, haciendo que la moto caiga arriba de su pierna. Posteriormente, le coloca las esposas y la sube al patrullero».

En la denuncia, indicó que para ese momento ya estaba presente su padre, quien observó la situación en que la tiran al piso, al igual que su amigo. Además, afirmó que le quedaron «moretones en la pierna derecha y en el brazo izquierdo».

Golpes.

La joven fue subida al patrullero y trasladada a la comisaría. En el trayecto, la misma oficial le ordenó que bajara la cabeza y, al negarse, la forzó tras pegarle «una cachetada».

Una vez en la Seccional, la trasladó al baño. En un momento determinado, y frente a otra policía que también pudo identificar, afirmó que le «pegó una piña en la nariz y varias cachetadas».

La denunciante aclaró que no fue revisada por personal médico en la comisaría y que la liberaron cerca de las 5.30 horas. Ese mismo lunes fue al hospital René Favaloro por los dolores que presentaba y fue atendida por guardia. Ante la UAP presentó un certificado expedido por un médico donde se lee: «Se evidencia lesión en el labio superior mucosa y diferentes hematomas en miembro superior. Sin lesión ósea».

Causa por resistencia.

Este diario pudo saber que la Policía se inició una causa por «resistencia a la autoridad» y se labró un acta de comprobación, que tramita en el Juzgado de Faltas municipal. A su vez, la presencia de los efectivos surgió por las picadas de motos que se realizan todas las noches en la ruta nacional 35.