Doce trabajadores despidos en Bodega del Desierto por la caída de las ventas

La empresa Bodega del Desierto, con sede central en 25 de Mayo, habría despedido a doce de sus trabajadores. La noticia causó sorpresa y preocupación, especialmente porque la drástica medida fue tomada sobre el fin del año, fecha que causa una sensibilización especial. “Esta decisión se fundamenta en diversas causas que afectan profundamente a la industria vitivinícola y a nuestra organización en particular”, argumentaron.

La mala nueva fue visibilizada por el medio local Radio Génesis, que informó que “en las últimas horas, 12 personas empleadas en Bodega del Desierto S.A. recibieron la notificación formal de su despido, una decisión que impacta directamente a 12 familias veinticinqueñas a pocas semanas de finalizar el año”.

Coletazos de la crisis.

A la media tarde de hoy, la empresa vivinícola generó un comunicado para explicar la situación. “Nos dirigimos a la comunidad y a nuestros colaboradores para informar que, debido al contexto actual y a pesar de los esfuerzos realizados, nos hemos visto en la difícil necesidad de finalizar la relación laboral con algunos miembros del equipo de nuestra Bodega”, confirmaron.

“Esta decisión se fundamenta en diversas causas que afectan profundamente a la industria vitivinícola y a nuestra organización en particular: la crisis que impacta al sector desde hace varios años, con precios congelados en graneles y costos en aumento”, argumentaron.

Y a ésas causas negativas añadieron “la helada de 2022 que destruyó más del 90% de la cosecha 2023, afectando el trabajo e inversión de un año; como así también la helada que se produjo esta primavera y destruyó el 50% de la cosecha; la caída sostenida del consumo per cápita en el país, junto con la reducción en ventas internas y externas; y finalmente, las estadísticas oficiales que indican que a octubre de 2025 había existencias de 1.300 millones de litros de vino, mientras que las ventas internas, que representan el 80% del mercado, solo alcanzaron 73 millones”.

En el texto difundido explican que “desde nuestra incorporación en 2001 a la comunidad de 25 de Mayo, hemos asumido con compromiso la tarea de desarrollar un proyecto innovador que ha integrado a muchas personas al proceso productivo. Las actuales dificultades nos obligan a hacer una pausa para reordenar la situación y, a la espera de un contexto más favorable, volver a poner en marcha todo nuestro potencial”.

Por último, y como una suerte de disculpas públicas expresaron que “reiteramos nuestro compromiso con la comunidad y agradecemos el apoyo y la comprensión en este momento complejo para la empresa y el sector”.