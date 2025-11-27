Empresarios argentinos compraron 150 colectivos en China que están impulsados a GNC

Llegarán al país entre diciembre y enero los 150 colectivos impulsados a Gas Natural Comprimido (GNC) desarrollados en Xiamen (China), por King Long, fabricante mundial de buses, que adquirió el Grupo Metropol, que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires las líneas 65, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195, 228A, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 507, 510, 670 y 741, y recientemente incorporó la 302 y 303.

La iniciativa es parte de una inversión de US$ 45 millones destinada a renovar por completo la flota de las líneas que la empresa opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y representa un avance concreto en la transición hacia energías más limpias, eficientes y sostenibles en el transporte público.

El directorio de la compañía viajó a China para recibir y supervisar los vehículos adquiridos, que ya iniciaron su traslado hacia la Argentina y comenzarán a arribar entre diciembre y enero, dando inicio a una nueva etapa para la movilidad urbana del AMBA.

“Estar en la planta, ver las unidades terminadas y listarlas para su embarque es un momento histórico para nuestra empresa y para el sector. Esta inversión refleja nuestro compromiso con una movilidad más limpia, moderna y eficiente para los pasajeros y para la Ciudad”, destacó Eduardo Zbikoski, director de Grupo Metropol.

Un transporte más limpio y eficiente

Los nuevos colectivos a GNC permiten una operación más amigable con el ambiente, mejorando la calidad del aire y el confort urbano:

–Reducción de material particulado (PM) → aire más puro y respirable

–Reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) → menos impacto en la salud-

–Hasta 25% menos emisiones de CO₂ por kilómetro

–Operación más silenciosa → viajes más agradables y entornos urbanos más tranquilos

En conjunto, los 150 buses a GNC ofrecen un impacto equivalente a sustituir 1.500 colectivos diésel, contribuyendo significativamente a los objetivos climáticos de la Ciudad.

El GNC es hoy la alternativa más accesible y escalable para acelerar la transición energética del transporte, gracias a su disponibilidad, infraestructura operativa existente y beneficios económicos y ambientales.

Permite disminuir la dependencia del gasoil importado, promover proveedores y servicios nacionales, y avanzar en un modelo sustentable y competitivo.

Cada colectivo además incorpora:

-Sistema ADAS de asistencia a la conducción

-Cámaras de seguridad y telemetría avanzada

-Sensores inteligentes para un mantenimiento predictivo y mayor seguridad.

Tecnología de vanguardia, escala y velocidad

La producción y entrega de las 150 unidades se completó en tiempo récord, con un ciclo de fabricación de solo 16 días hábiles, demostrando la capacidad tecnológica y de volumen del ecosistema industrial chino.

King Long es el tercer fabricante de buses a nivel mundial. Cada día produce 70 unidades. Está importante venta para Argentina representa el 20% de sus operaciones en América Latina.

“Traemos los colectivos de China, pero formamos el talento acá. Es un cambio que empieza por las personas”, destacó Javier Zbikoski, director de Grupo Metropol.

Casi 100 años de trayectoria

Metropol es una empresa familiar argentina con casi 100 años de experiencia en movilidad.

Opera líneas urbanas, provinciales y nacionales, transportando a más de 800.000 personas entre las 3 jurisdicciones.

En 2026 celebrará sus 30 años de trayectoria en el AMBA. szFNcA

En Chile, integra la Red de Movilidad de Santiago con más de 700 buses, el 50% eléctricos.