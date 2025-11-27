Inscriben para cubrir cargos docentes en 25 de Mayo y Telén

En 25 de Mayo se inscribe para el cargo de Jefe de Sección o Instructor – Producción Vegetal, y en Telén la convocatoria es para cubrir un cargo de secretario de Primera de Nivel Secundario.

EN 25 DE MAYO

En 25 de Mayo, las inscripciones se reciben a partir del miércoles 26, y por el término de tres (3) días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria: [email protected]

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Jefe de Sección o Instructor, Producción Vegetal, suplente funcional, para la localidad de Colonia 25 de Mayo, correspondiente al Nivel de Educación Secundaria.

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico al Tribunal de Clasificación de Secundaria.

EN TELÉN

Las inscripciones se reciben a partir del martes 25, y por el término de cinco días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria: [email protected]

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Secretario de Primera, suplente común, para la localidad de Telén, correspondiente al Nivel de Educación Secundaria.

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico al Tribunal de Clasificación de Secundaria.