Lorena Vega, el personaje de Envidiosa que hizo conectar al público con la terapia

El personaje que interpreta Lorena Vega, llamado Fernanda, se convirtió en uno de los favoritos del público y la actriz explicó por qué su rol tuvo un impacto tan profundo desde la primera temporada.

“La gente tuvo un encuentro hermoso con el personaje, de chiste y agradecimiento”, contó Vega en La Mañana de Moria, según visualizó la Agencia Noticias Argentinas.

Según reveló, muchos espectadores le hicieron llegar mensajes inesperados: “Sobre todo pasó en la primera temporada, donde había gente que decía que había vuelto a terapia o que entendía a su terapeuta”.

La actriz explicó que todo el equipo que dio vida a la serie tenía un vínculo especial con el tema: “Todos habíamos hecho mucha terapia. Cuando leí el guión me pareció muy rico”.

Cada temporada tiene su propio sello, algo que para la actriz fue clave en el crecimiento del proyecto: “Cada temporada está dirigida por tres directores distintos”.

Para encarnar a su personaje, Fernanda tuvo que trabajar aspectos muy específicos: “Tuve que trabajar esto que tiene Fernanda, que es la escucha y la observación”.

El éxito del personaje traspasó fronteras y la actriz reveló: “Me llamaron de España y Miami”.

Además, contó cómo es trabajar con Griselda Siciliani, con quien comparte varias escenas cargadas de humor: “Con Griselda nos tentamos, hacemos mucha fuerza para que eso no pase”.