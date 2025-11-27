Santander y BBVA frenaron el crédito en Argentina por la “incertidumbre política”

Los bancos Santander y BBVA toman medidas drásticas frente a la situación actual de Argentina. Entre esos factores la reducción del crédito y la eliminación de coberturas sobre el capital y los beneficios han sido las decisiones que se abordaron para reducir costos.

Las precauciones se toman debido a las perspectivas de crecimiento que registraron las entidades, que prevén se han desacelerado.

“Las perspectivas de crecimiento ecnómico se han deteriorado en el tercer trimestre como resultado de la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y las presiones cambiarias”, sostiene BBVA. Mientras que Santander indicó que la situación “es complicada”.

Ambos bancos de origen españól debieron elevar su provisiones para sanear los créditos morosos y los beneficios se han reducido ante la mayor dificultad de los clientes para repagar los préstamos.

Menos créditos

Con respecto al crédito, BBVA manifestó que el freno en la concesión de créditos fue “significativa”. La directora financiera del banco, Luisa Gómez, lo reconoció en el último encuentro que entabló con analistas.

Ante esto, la producción de préstamos bajó 9% entre julio y septiembre.

El banco que preside Carlos Torres registró un crecimiento del 10% en el tercer trimestre, mucho menor que frente al segundo (que creció 21%).

Por su lado, Hector Grisi, consejero delegado del Santander, explicó que los créditos que conceden en el país “son a empresas exportadoras de dólares y energéticas”.

Las causas

Entre las causas del freno en los créditos la atribuyen a los tipos de interés, que llegaron a tocar el 60% en octubre.

Esto generó una subida en el coste del riesgo: 4,91% para BBVA y del 7% para el Santander. “Con tipos de interés reales en estos niveles, es imposible ganar dinero”, criticó Grisi.

Caída en sus ganancias

Santander perdió 348 millones de euros entre enero y septiembre, 8,7% menos, con recorte del 36% en el tercer trimestre.

BBVA obtuvo ganacias en ese trimestre que se quedan en 13 millones de euros, hasta 104 millones, lo que representó un 25% menos.

Lo que esperan de Argentina

Sin embargo, estos bancos no se dan por vencido con Argentina.

“Creemos que el enfoque continuó en las políticas macroeconómicas, en la reducción de la inflación y la disminución de los tipos de interés debería contribuir a mejorar el entorno”, señaló Gómez.

Por ahora, Santander se mantiene a la espera del impacto que genere la ayuda financiera de Estados Unidos, aunque se mantiene con máxima precaución y reserva.