SEMPRE actualizó la cobertura en medicamentos con «una mejora significativa» para afiliados

A raíz del impacto que genera en las economías familiares los incrementos de precios de los medicamentos, SEMPRE actualizó la cobertura de los medicamentos a partir del 1 de diciembre, acción que brindará una mejora significativa a los afiliados.

Es importante recordar que aquellos medicamentos que tienen cobertura a través de un monto fijo por principio activo (monodroga), el afiliado/a tiene la posibilidad de elegir libremente las opciones de marcas de medicamentos del Formulario Terapéutico y con ello mejorar significativamente la cobertura.



Las farmacias adheridas a SEMPRE, a través de sus profesionales, deberán informar todas las opciones de marcas con sus respectivos precios de venta al público y acompañar al afiliado/beneficiario en la mejor elección.

El formulario terapéutico SEMPRE se encuentra publicado en la página web del ISS – SEMPRE (www.isslapampa.gob.ar). Allí se podrán visualizar todas las alternativas comerciales y la cobertura en cada medicamento.

Desde la obra social, garantizaron que continúan trabajando por y para los afiliados y reiteraron las vías de contacto: por mensaje de WhatsApp al 2954 821979, a la línea gratuita 0800 999 7949 o bien al correo electrónico [email protected].