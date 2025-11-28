Aprobaron el Presupuesto, la Ley Impositiva y el ingreso a planta permanente de 300 contratados

En la Cámara de Diputados de La Pampa se desarrolló –el jueves- la sesión especial donde aprobaron la Ley de Presupuesto 2026, el pase a planta permanente del personal contratado que haya cumplido con una antigüedad mínima requerida de 180 días efectivos de prestación de servicios en la administración pública provincial.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, fue defendida por el diputado Daniel Lovera, manifestando que estaría «reconociendo la necesidad de formalizar la prestación de servicio de los agentes públicos, al tiempo que proporciona la estabilidad laboral de las y los trabajadores, y asegurar el cumplimiento de derechos adquiridos y estabilidad, que es clave para fortalecer el desempeño laboral y la eficiencia administrativa”. “Así que el proyecto tiene como objeto proponer la profesionalización de los agentes públicos y, a partir de ello, el cumplimiento de los objetivos del estado, fortaleciendo el rol y también las funciones que cumplen cada una de las personas que lo integran», agregó.

Por su parte, en nombre de la UCR y del PRO-MID argumentaron el diputado Hipólito Altolaguirre asegurando que al no haber tenido un tratamiento previo en el que se pudiera escuchar dando sus explicaciones a los funcionarios, carecían de conocimiento básico respecto al proyecto, y la diputada Laura Trapaglia diciendo que «nos están pidiendo aprobar un proyecto que no tuvo tratamiento», pidieron abstraerse de votar la iniciativa.

La diputada Fonseca, por su parte, reclamando la creación de una escuela de gobierno para la capacitación permanente del personal, anticipo el voto positivo de su bloque y, de ese modo, la aprobación de la normativa fue por unanimidad.

REESTRUCTURAS

También por unanimidad fue aprobada la ley que faculta al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones de crédito presupuestario necesarias, dentro del monto total de erogaciones fijado en el presupuesto 2025.

Lovera dijo que los fondos utilizados son fondos que serán reintegrados a medida que la disponibilidad de recursos de rentas generales lo permitan. “Lo que se está solicitando, también, es la aprobación de un acta, de un acta acuerdo del régimen especial de crédito, suscripto entre la subsecretaría de energía del ministerio de economía de la nación y la administración provincial de energía, el APE, mediante la cual, Nación reconoce ante APE, como distribuidora de energía, un crédito de aproximadamente 11.191 millones de pesos, a otorgarse en trece cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que se aplicará conforme al plan de obras para el mejoramiento del sistema eléctrico, con el fin de garantizar la continuidad del suministro”, explicó.

“En definitiva, se busca dotar de una herramienta al Poder Ejecutivo de instrumentos jurídicos que garanticen el pago de salarios mensuales y aguinaldos, y la cobertura de partidas prioritarias para el funcionamiento de áreas con alta demanda pública, para eso se autoriza el traspaso temporal de partidas de capital a partidas de gastos corrientes, hasta el ingreso de los recursos previstos y su posterior reposición».

El diputado del FREJUPA, remarcó que «dado el carácter excepcional de esta medida, desde nuestro bloque, hemos propuesto una modificación para que los informes sobre el reintegro de recursos sean remitidos a esta Cámara de manera semanal, para fortalecer el control parlamentario, garantizando información detallada y documentada, que refuerza los principios de transparencia, de responsabilidad pública y y también de equilibrio institucional».

Pese a haber clasificado a esta iniciativa como «violatoria del principio de exclusividad, porque incluyen en la misma otras cuestiones, como el acta entre la Secretaría de Energía de Nación y la APE», e incluso diciendo que «quieren que nos constituyamos en una escribanía, que le otorguemos un cheque en blanco», la diputada Trapaglia adelantó el voto positivo de su bloque, algo que también hizo el diputado Alliaga respecto al suyo, destacando «la crucial modificación incluida por el FreJuPa de que los informes de las reestructuras, sean semanales».

LEY IMPOSITIVA

En soledad, el bloque del FreJuPa, aprobó la ley impositiva para el Ejercicio Financiero 2026. “En el caso del impuesto a los vehículos, hay una modificación importante que se da en la base de cálculo, ya que, al no contar con las valuaciones de la dirección nacional de registros de la propiedad automotor, las mismas se determinan en base a las evaluaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina”, explicó el legislador Daniel Lovera.

“Es así –continuó- que estarán exentos los vehículos del año dos mil catorce hacia atrás, quedando de esta manera comprendidos en la exención del padrón más de diecinueve mil vehículos. También se redefinieron los tramos de escalas para el cálculo, teniendo en cuenta lo establecido para el año dos mil veinticinco, tomando como base las valuaciones promedio, tanto para automóviles como para camionetas del veinte veinticinco, y a partir de ahí una reducción del quince por ciento para cada tramo siguiente. Y se ajustan los beneficios para taxis y para viajantes.

«El impuesto de los ingresos brutos, el central de nuestro financiamiento provincial, requiere un permanente equilibrio entre la actividad económica y la suficiencia fiscal, para el cual se incrementan todos los mínimos un treinta por ciento, conforme a la pauta general, lo cual evita desactualizaciones”, destacó.

«Para el caso de los impuestos a los sellos, se propone un incremento general del treinta por ciento de los mínimos. Según la misma pauta aplicada al resto de los tributos para actos de valor indeterminado, el mínimo se ajusta de sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos a ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos.

«En cuanto a los contratos de propiedad horizontal, se actualiza el importe fijo en sesenta y dos por ciento, este pasa de nueve mil doscientos treinta y cinco pesos a quince mil pesos, lo cual acompaña de mejor manera los costos reales de escrituración y permite sostener la función fiscal en estos en estos actos.

«Se actualizan los montos de exención para adquisición, construcción o o ampliación de vivienda familiar, incrementándose un treinta por ciento hasta seis millones seiscientos dieciocho mil novecientos sesenta y tres pesos, lo cual mantiene la finalidad social de este beneficio en un contexto de evaluación de precios del sector inmobiliario.

«Se actualizan también las excepciones para vivienda única, elevando los montos en un treinta por ciento, luego de un incremento del ciento treinta por ciento aplicado en el año dos mil veinticinco, llevando el valor de tres millones ochocientos veintidós mil ciento cuarenta pesos, a cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos. En el mismo sentido, pero en cuanto a los baldíos, la pauta será del treinta por ciento, y se mantiene, además, el tratamiento diferencial para el caso de los loteos.

«Para el inmobiliario rural, con una pauta también del treinta por ciento sobre evaluaciones, el devengado proyectado asciende a $ 24. 350. 161. 676,10 y se actualiza la ley 216 y la ley 1785, las dos en un treinta por ciento, llevando sus devengados a $ 193. 193. 555.588 y a $ 2.800.849 respectivamente.

«En cuanto a las tasas retributivas de los servicios, se redujo las cantidades de tasas de diversas áreas, continuando un proceso de simplificación administrativa, disminuyendo el número total de tasas en más de cien.

«La ley impositiva anual tiende a atender la capacidad contributiva, incentivando la formalidad económica y garantizando recursos suficientes para que el estado provincial pueda cumplir con su rol», dijo Lovera.

Por su parte el diputado Ricardo Juan dijo que el bloque PRO-MID no acompañaría porque la ley significaba «más presión, más discrecionalidad y cero alivio para los productores privados en general de nuestra provincia».

Alliaga cargó contra el Sircreb, manifestado que representa para el Poder Ejecutivo la recaudación de «$7200000 a través de esa ilegal sustracción de las cuentas corrientes de los pampeanos. Algún día hay que ponerle un final, no puede ser que los ciudadanos se pongan al día y se los siga castigando por las dudas». Altolaguirre dijo que las y los diputados de la UCR tampoco acompañarían la aprobación de la ley, que así salió por mayoría.