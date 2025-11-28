China ya tiene 7.000 fábricas inteligentes con robots e IA

China se convirtió en la mayor base de aplicación de la fabricación inteligente en el mundo, al construir más de 7.000 fábricas inteligentes avanzadas.

El viceministro de Industria y Tecnología Informática, Xin Guobin, enfatizó el logro, durante un discurso pronunciado en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente 2025, que se celebra -del jueves al sábado- en Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, en el este de China, de acuerdo con la información elaborada desde la agencia Noticias Argentinas.

China también lleva establecidas más de 500 plantas inteligentes de nivel de excelencia y 15 empresas fueron seleccionadas para la lista de cultivo de fábricas inteligentes de nivel pionero, a lo cual, según Xin, se arribó a través de medidas específicas del sector y un enfoque de cultivo gradual.

Las fábricas inteligentes son entornos de producción altamente digitalizados que utilizan sistemas interconectados para recopilar y compartir datos en tiempo real. Optimizan la eficiencia y mejoran la toma de decisiones.

Se basan en tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la automatización avanzada para integrar mundos físicos y digitales, permitiendo una producción más flexible, adaptable y eficiente.

Impactan a la mano de obra al reducir la necesidad de personal en tareas repetitivas y de baja calificación, automatizándolas con robots y sistemas de IA, lo que permite a los trabajadores enfocarse en tareas de mayor valor como la supervisión, el análisis de datos, la toma de decisiones y la innovación.

Este cambio implica una transformación en las habilidades requeridas, lo que crea la necesidad de nuevos conocimientos en análisis de datos y manejo de tecnología avanzada.

Soluciones sistemáticas

El gigante asiático desarrolló una capacidad de suministro mundial para soluciones sistemáticas, puso de relieve el funcionario.

La escala industrial total de los equipos de fabricación inteligente, el software industrial y las soluciones sistemáticas del país asiático superaron los 4,5 billones de yuanes (cerca de 635.500 millones de dólares).

Los proveedores de soluciones sistemáticas de fabricación inteligente en sectores como vehículos completos, baterías eléctricas y petroquímicos están acelerando su expansión global, y sus redes de servicios cubren las principales regiones de fabricación en todo el mundo.

Cultivo progresivo para las fábricas inteligentes

China llevó a cabo en 2024 una campaña de cultivo progresivo para las fábricas inteligentes del país, siguiendo una circular emitida conjuntamente por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática y otras cinco autoridades gubernamentales.

El Gobierno de Xi Jinping clasifica las fábricas inteligentes en cuatro niveles basados ​​en la madurez tecnológica y la profundidad de integración, a saber, nivel básico, nivel avanzado, nivel de excelencia y nivel pionero.