viernes 28, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Empleada infiel en Castex: Denunciaron “robo hormiga” por más de $ 7 millones

Comisaria castex movil 0km lateral 4enero2023

En la comisaría departamental de Eduardo Castex denunciaron a una trabajadora que habría sustraído, en los últimos meses, más de 7 millones de pesos a su empleadora. Las denunciantes habrían presentado las planillas con los movimientos bancarios de sus cuentas en los dos bancos que operan en esta localidad.

Las versiones recogidas indican que la trabajadora “se habría realizado autotransferencias, durante dos o tres meses, que superarían los 7 millones de pesos”.

La damnificada es una persona con discapacidad, que necesita permanentemente el cuidado de una persona, explicaron. “Esto provoca mayor conmoción, porque la ahora damnificada por sus condiciones físicas genera obvios vínculos y confianza con las trabajadoras, y esto le causa un gran perjuicio emocional”, aseguraron.

Los familiares de la víctima hoy radicaron la denuncia en la comisaría departamental de Eduardo Castex, donde presentaron las planillas con los movimientos bancarios en las cuentas del Banco de La Pampa y el Banco Nación, relataron fuentes extraoficiales.

