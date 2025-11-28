En Castex, un choque con un menor fracturado y allanamiento con «resultado positivo»

Desde la comisaría departamental de Eduardo Castex se informó que -este jueves- se produjo un choque en el cruce de calles Eva Perón y España, donde un menor de edad sufrió fractura de cubito y radio. Además, realizaron un allanamiento por robos, con resultado positivo, donde hay un imputado a disposición de la Justicia.

CHOQUE

El siniestro vial se produjo el jueves en horas de la tarde, en el cruce de calles Eva Perón y España. Los involucrados fueron una motocicleta y un automóvil Fiat Cronos.

Fuentes policiales indicaron que el automóvil -conducido por un hombre- se dirigía por calle España en sentido oeste – este, y “habría sido embestido por la motocicleta” donde circulaban un hombre acompañado por un niño. El motovehículo circulaba por calle Eva Perón en dirección norte – sur.

“En el lugar se recolectaron los datos necesarios para la confección de croquis referente del hecho, como así el relevamiento fotográfico necesario, acompañado del secuestro de ambos vehículos para ser peritados”, explicaron fuentes policiales.

El motociclista sufrió lesiones de carácter leves, pero el niño fue diagnosticado con fractura de cubito y radio.

ALLANAMIENTO

Durante la madrugada del jueves, también se radicó una denuncia en la comisaría departamental de Eduardo Castex, donde la vecina expuso que le sustrajeron “varios elementos de su propiedad” en una “seguidilla de robos”.

La policía castense -el jueves a la tarde- allanó una vivienda ubicada también sobre la calle Italia, donde procedió al secuestro “de elementos relacionados al hecho”.

El acusado fue formalmente puesto a disposición de la justicia, en una causa judicial que se lleva adelante en la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex.