En Guatraché, entregaron 20 casas abandonadas por Nación y concluidas por el IPAV

El Gobierno pampeano entregó veinte viviendas en Guatraché, a las familias que en su momento resultaron adjudicatarias mediante el sistema de sorteo público, televisado en vivo y en directo por la TV Pública pampeana.

“Es algo que construimos entre todos los pampeanos, es algo que cada uno garantiza desde su lugar, es una responsabilidad compartida, y si ustedes cumplen con su obligación de pago, vamos a poder construir más casas en toda La Pampa”, destacó la presidenta del IPAV, Erica Riboyra.

El acto de entrega de las viviendas del Plan Casa Propia – Construir Futuro se realizó el jueves, y las unidades habitacionales fueron abandonadas por el gobierno nacional, lo cual generó importantes demoras en su finalización y entrega. La conclusión se concretó por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, para dar respuesta a las familias que aguardaban con total incertidumbre, sin saber con certeza si iban a cumplir el sueño de tener su casa.

Riboyra recordó que con los adjudicatarios “compartimos muchas cosas en el transcurso de este proceso hasta que ustedes puedan recibir sus casas en el día de hoy, desde que se inscribieron, desde que conformamos un padrón, los vi con toda su emoción durante el momento del sorteo”.

Continuó relatando que posteriormente “comenzó un proceso que hacemos habitualmente, que es tener adjudicatarios con un mayor conocimiento y una mayor formación sobre sus derechos y obligaciones a partir de ahora, como conversamos hace algunos días cuando estuvimos juntos, sobre lo que iba a pasar hoy, conversamos del cuidado de sus viviendas, y del proceso que comienza a partir de ahora, un proceso que les garantiza que van a tener su casa siempre, pero donde también es importante, que tengamos en cuenta que ejercer el derecho a la vivienda digna va de la mano con las obligaciones, y eso implica ser responsable con el pago de las cuotas y que llevemos la cuota de nuestras casas al día, algo tan importante para nosotros, para ustedes, y para las 200 familias que esperan sus casas en Guatraché». «En estas casas hay más de 2.000 millones invertidos, un número tan grande que solo lo podemos ver cuando hablamos de obras, y la verdad que cuando hablamos de hacer obras, hablamos de invertir y de dar soluciones a la gente. Invertir este monto en Guatraché, es por ejemplo, ver con una sonrisa a cada uno de ustedes esta mañana, por eso, necesitamos que esa inversión vuelva al Gobierno Provincial , para seguir avanzando en la construcción de más viviendas para las familias que todavía esperan para cumplir este sueño que hoy están cumpliendo ustedes”, agregó.

