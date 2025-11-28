En La Pampa, sancionaron la ley de detección, diagnóstico y tratamiento de trombofilias

La vicegobernadora y presidenta de la Legislatura pampeana, Alicia Mayoral, presidió la sesión ordinaria donde se aprobó –por unanimidad- la detección temprana, el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado de las trombofilias en mujeres en La Pampa.

La diputada Liliana Robledo hizo uso de la palabra y agradeció el trabajo legislativo previo y la apertura al diálogo brindada por la presidenta de la Comisión de Legislación Social, diputada Alicia Trapaglia, y por el diputado Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cuyos aportes permitieron profundizar el análisis técnico y sanitario del proyecto.

Robledo subrayó que la propuesta busca «garantizar un derecho básico en materia de salud. Prevenir la trombofilia mediante un plan de trabajo temprano que permita anticiparse a complicaciones severas”.

“Hoy la trombofilia es diagnosticada, en la mayoría de los casos, de manera tardía, lo que puede derivar en abortos recurrentes, muerte intrauterina, ACVs, partos anticipados, preeclampsia y otras situaciones que podrían prevenirse con un simple análisis de sangre de bajo costo», señaló.

También destacó que el estudio necesario para detectar la trombofilia tiene un valor aproximado de 35.000 pesos, mientras que la atención de un aborto recurrente puede superar los 650.000 pesos, incluso para personas con cobertura médica. Remarcó que «la prevención no solo implica una perspectiva humanitaria, sino también una decisión económicamente eficiente para el sistema de salud, evitando intervenciones de mayor complejidad y altos costos».

«La iniciativa busca que las mujeres y las personas gestantes no tengan que atravesar situaciones de extrema violencia vinculadas a la falta de diagnóstico oportuno. Prevenir, garantizar derechos y asegurar un buen acompañamiento médico debe ser una política pública activa», afirmó.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO

En la última sesión ordinaria del año, también fueron elegidos los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.

Como miembros titulares resultaron designadas las diputadas Silvia Larreta y Andrea Valderrama; mientras que como miembros suplentes fueron seleccionados Juan Brionuevo y Romina Mota.