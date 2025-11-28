viernes 28, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

En Santa Rosa, la comuna destruyó 160 escapes y continúa su política de control sonoro

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Compactacion caniosdeescape santarosa 28noviembre2025

La Municipalidad de Santa Rosa realizó –este viernes- un nuevo operativo de compactación: 37 escapes destruidos, que se suman a un total de 160 artefactos irregulares retirados de circulación.

Así la comuna capitalina profundiza las acciones destinadas a disminuir la contaminación sonora y mejorar la convivencia. Este viernes se destruyeron 37 dispositivos, alcanzando un total de 160 escapes retirados y compactados en lo que va del año. La medida forma parte de una estrategia integral orientada a asegurar entornos más ordenados y saludables.

El control de escapes libres, dañados o irregulares se orienta a preservar la tranquilidad de los espacios públicos, garantizar condiciones adecuadas de circulación y resguardar el derecho de todas las personas a transitar y permanecer en ámbitos urbanos seguros. El ruido excesivo afecta la salud, altera el descanso y resulta especialmente perjudicial en zonas con centros de atención médica, donde la calma es indispensable.

 Los operativos de compactación se realizan conforme a lo establecido por las ordenanzas N° 278/75 y 3846/08, normas que fijan los límites de emisión sonora permitidos para todo vehículo. En cada control se verifica el nivel de decibeles y el estado del sistema de escape; cuando se constatan modificaciones, daños o mediciones que superan los valores autorizados, el vehículo queda retenido y el escape es destruido.

 Desde la Municipalidad señalaron que este trabajo responde a demandas directas de vecinas y vecinos y forma parte de una línea de control permanente sobre el parque automotor. El propósito es disminuir los ruidos que afectan la convivencia cotidiana y reducir conductas que incrementan el riesgo vial.

 Con estas intervenciones, el Municipio sostiene una política pública orientada a mejorar la seguridad en la vía pública, ordenar la circulación y cuidar el ambiente urbano, con el objetivo de preservar una ciudad más silenciosa, agradable y saludable para quienes la habitan.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300
Comisiones elpalomo 19octubre2025Festival intendentealvear octubr2025 1Refrigeradossantiago 24noviembreSancorseguro banner setiembre2025 lateralTecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025